CICLISMO Iturria reclama la supervivencia del Murias Mike Iturria cruza la meta. / AFP El vasco gana en Urdax tras un final lleno de emoción y da a su equipo la segunda etapa en dos ediciones de la Vuelta J. G. PEÑA URDAX. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:13

«¡Hazte el muerto, Mikel!». Y Mikel Iturria se guardó un par de relevos. Su grupo estaba a punto de coger a los otros fugados. Ahorró unas pedaladas como le ordenaba desde el coche del Euskadi-Murias su director, Jon Odriozola. Y atacó para ganar en Urdax, en Zugarramurdi. En tierra de brujas, el 'muerto' conquistó la tierra. «Este equipo ha hecho cosas increíbles. Hasta ha hecho que yo gane», agradeció el ciclista vasco. Iturria se sentía protagonista de un milagro junto a las cuevas de los aquelarres.

«Sé que valgo para esto». Rodeado de micrófonos en la meta de Urdax, Mikel Iturria se hablaba a sí mismo. Vale para ser ciclista pese a todo. Pese a la desaparición del Euskaltel-Euskadi que le condenó a recalificarse en el pelotón amateur. Pese a la caída en el Tour de Limousin 2017. Le cayeron encima varios corredores. La partieron el fémur, la palanca para pedalear. Perdió mucha sangre. «Llegué a pensar que no iba a subirme más en una bicicleta», confiesa el ciclista de Urnieta. Sobre esa bicicleta atacó a 25 kilómetros de Urdax a los otros fugados y sin mirar atrás tiró hacia la meta. Buscaba un milagro junto a las cuevas de Zugarramurdi, la casa de las brujas. Durante 20 kilómetros estuvo a tiro de Jonathan Lastra (segundo), Howsson, Craddock, y Ghebreizzabhier. A la vista. Le vieron pero no le tocaron.

Nunca había ganado. Pedaleaba y no lo creía. «Escuchaba mi nombre. Voces conocidas». Detrás, sus perseguidores aceleraban y frenaban. Y él, mientras, recordaba. Había venido a ver esta etapa. «La tenía marcada. Antes de la Vuelta me entrené por aquí. Vine a disfrutar del día. Desde antes de empezar esta edición pensaba en Urdax. Tenía que meterme en la fuga, pero de ahí a ganar... Yo no soy un ganador». Ya lo es. Y tan cerca de su casa. «Anda mi familia por ahí...». También estaban sus padres en el Tour de Limousin cuando casi inválido tiene que colgar la bicicleta. Al volver a ese mal recuerdo, se le atragantó la voz. «Fueron dos años duros...». Los compensó en Urdax en media hora final de etapa cargada de emoción.

Fuga inevitable

Con el pelotón de los favoritos pendientes de lo que viene, la fuga era inevitable. La ocuparon una docena de dorsales que después se quedó en un trío. Poco a poco se le fueron juntando Bidard, Howsson, Lastra, Ghebreigzabhier, Cavagna... Y Mikel Iturria, el más diésel de todos.

Le dirigía la voz de Odriozola. El técnico de Oñati, pese a llevar el corazón en la boca, no dudó. En cuanto enlazaran todos iba a haber un parón. Miradas. Iturria tenía que cerrar los ojos y seguir. «¡Con el alma, Mikel. Con el corazón!», le gritó. Quedaban 25 kilómetros. Iturria contra todos. Era el más lento. No podía ni mirar atrás.

Notaba su aliento. Ya en Dantxarinea, en la recta empinada donde hay un par de gasolineras, sí se giró. Le estaban cogiendo. «Me he visto perdido, pero qué iba a hacer. Sólo podía seguir y seguir pedaleando». Eso hizo. Y a 200 metros de la meta, cuando de nuevo echó un vistazo, supo que el triunfo era suyo.