Iván Cortina correrá el Mundial Iván Cortina estará en el Mundial de Yorkshire. / J. LIZÓN «Tengo muchas ganas de llegar al Mundial», anticipa el asturiano, alistado por Momparler de cara al campeonato en el Reino Unido El gijonés se encuentra entre los nueve elegidos por el seleccionador para Yorkshire A. MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:13

Iván García Cortina (Gijón, 1995) correrá el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, que se disputará en Yorkshire (Reino Unido) entre el 22 y el 29 de septiembre. El seleccionador nacional, Pascual Momparler, desveló ayer la lista definitiva de nueve ciclistas que competirán por España en Reino Unido. Entre los elegidos por el técnico se encuentra el asturiano, que llega en un notable pico de forma tras desempeñar un gran papel en la clásica disputada el pasado lunes en Canadá (Montreal), culminada con una prestigiosa tercera posición, solo superado por Greg Van Avermae y Diego Ulissi. «Acabo de llegar de Canadá y ver la noticia de la llamada es algo fantástico», exclama ilusionado Cortina, citado para el día 20 en Alicante .

Días atrás, coincidiendo con escenario final de la decimoséptima etapa de la Vuelta en Guadalajara, el seleccionador nacional había ofrecido la prelista de 16 ciclistas de cara a la competición por países más importante del calendario nacional del año. Momparler se ha visto obligado a recortar la nómina de corredores hasta casi la mitad, a nueve: Alejandro Valverde (Movistar), Imanol Erviti (Movistar), José Joaquín Rojas (Movistar), Marc Soler (Movistar), Ion Izagirre (Astana), Gorka Izagirre (Astana), Luis León Sánchez (Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) e Iván García Cortina (Bahrain-Merida).

«Hemos diseñado un equipo competitivo pensando en el recorrido que nos vamos a encontrar en Yorkshire y en cómo se puede desarrollar la carrera, además de un conjunto que conoce a la perfección a Valverde, que es un gran fondista. Todos los convocados han sido compañeros suyos en algún momento», explicó el seleccionador para argumentar la selección final de elegidos. Momparler ha anticipado de la dificultad del circuito de Yorkshiere: «Es muy ratonero. Por el trazado, va a ser complicado estar cerca con los coches y dar órdenes con facilidad».

Entre los convocados por Momparler, solo un ciclista no ha participado con Alejandro Valverde: precisamente el gijonés Iván García Cortina. «El único que no ha compartido equipo con Alejandro Cortina, que hoy por hoy es nuestro 'clasicómano' por excelencia; un ciclista muy potente que sabe moverse en este tipo de carreras», consideró el seleccionador nacional, argumentando la importancia, clave, que tendrá el gijonés en Yorkshire como uno de los principales aliados de Alejandro Valverde. «Me encuentro en un gran momento de forma. En Montreal he ido muy rápido. Tengo que aprovechar el punto y seguir entrenando fuerte para estar en las mejores condiciones. Veremos qué tal se da el Mundial», señala el gijonés, ilusionado: «Veremos qué tal se da. La verdad es que tengo muchas ganas. Por mis condiciones creo que será un Mundial bueno para debutar».

Cortina, que ya participó en dos mundiales como júnior y en uno sub 23, debutará en un Campeonato del Mundo de categoría elite como uno de los hombres importantes del equipo diseñado por Momparler y que tiene como figura destacada a Alejandro Valverde, vigente campeón del mundo, que llega a la cita en Reino Unido en un gran momento tras culminar segundo en la Vuelta a España.

Concentración en Alicante

Todos los integrantes del equipo que disputará la prueba en línea, a excepción de Jonathan Castroviejo, permanecerán concentrados en Alicante a las órdenes del seleccionador nacional desde el viernes 20 de septiembre hasta el jueves 26 con el objetivo de «cohesionar el grupo y encarar de la mejor forma posible la cita internacional por selecciones más importante de la temporada».

La presencia de Cortina se suma a la anunciada llamada a Alicia González (Siero, 1995) para que forme parte del equipo en Yorkshire.