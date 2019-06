CICLISMO Iván Cortina se examina en Suiza antes del Tour Cortina, durante un entrenamiento esta semana. / E. C. El gijonés, que espera «ganar una etapa» tras estrenarse en California, quiere hacer méritos para estar en la salida de la prueba francesa J. L. CALLEJA GIJÓN. Viernes, 14 junio 2019, 01:18

Iván García Cortina afronta desde mañana el Tour de Suiza con la motivación de conseguir un nuevo triunfo World Tour, tras estrenar recientemente su palmarés en California, pero, sobre todo, con la esperanza de que figure finalmente su nombre en la formación del Bahrain Merida que participará en el Tour de Francia.

Tras su primera victoria de prestigio, el joven ciclista gijonés ha trabajado duro en altura cerca de tres semanas en Andorra de cara a sus dos próximos objetivos. «El lunes bajé a casa tras dieciocho días concentrado entrenándome a buen nivel y tengo muy buenas sensaciones», precisó. Desde principio de semana se ejercita un poco más suave de cara a tomar la salida este sábado en Lugano e iniciar la prueba helvética, que está considerada la cuarta grande del calendario internacional.

Cortina, de 23 años, llega a esta relevante cita con una buena dosis de moral tras ganar en Estados Unidos. «Esta victoria me quitó una gran presión de encima porque llevaba tiempo sacrificándome para ello», dijo. No obstante, lo más importante para él es que «supe aprovechar la primera ocasión en la que mis compañeros depositaron toda su confianza en mí, lo que me refuerza mucho en todos los sentidos».

Con la ilusión de estar el seis de julio en Bruselas en la salida del Tour, que sería su primera presencia en la gran cita francesa tras dos Vuelta a España, el asturiano encara nueve días en Suiza con el claro objetivo de «conseguir ganar una etapa si logro meterme en algún esprint como en California», aunque es consciente de que «también tendré que ayudar a algún compañero para la clasificación general». La segunda jornada, sobre un circuito con varias subidas, y la tercera, con un trazado para velocistas entre Flamatt y Murten de 162,3 kilómetros, parecen propicias para el corredor gijonés.

Cortina, en caso de sumar una victoria en la prueba helvética, sería el segundo asturiano en alzar los brazos en esta carrera. José Manuel Fuente, 'El Tarangu', se llevó la edición de 1973, además de dos triunfos de etapa. Ese mismo año, el mítico ciclista ovetense fue podio en el Tour tras Ocaña y Thevenet.

Cabe resaltar que el corredor forjado en Las Mestas hizo historia en el ciclismo asturiano al debutar con solo 21 años en la Vuelta y con 23 tiene muchas opciones de debutar en la carrera por etapas más importante del mundo.