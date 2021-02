CICLISMO Iván Cortina y el Movistar cambian de planes El ciclista gijonés disputará la Strade Bianche y la Tirreno Adriático en lugar de la París-Niza por motivos de seguridad en los viajes El asturiano ván García Cortina, junto a uno de los mecánicos del Movistar, poco antes de tomar la salida en la Clásica de Almería, que se disputó el pasado domingo. / MOVISTAR TEAM J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 16 febrero 2021, 01:46

La crisis sanitaria mundial le ha traido un constante cambio al calendario a Iván García Cortina en este arranque de año. Si primero retrasó su debut con Movistar a Gante, para hacer la Omloop tras cancerlarse las vueltas de Valencia y Andalucía, su nuevo equipo le adelantó su estreno al pasado domingo, en la Clásica de Almería, en la que salió ileso tras saltar por encima de uno de los dos corredores que cayeron a 23 kilómetros de la línea de meta.

La escuadra telefónica no estará en la París-Niza (7-14 de marzo), la prueba en la que Cortina, con un triunfo y varios puestos 'top ten' en 2020, disparó su cotización y terminó en las filas del MovistarTeam tras manejar varias ofertas más. «Es una pena, porque me apetecía volver a esta carrera, que se me dio tan bien el año pasado y en la que disfruté al máximo», apunta el gijonés, que añade que los motivos «son sobre todo por la seguridad en los viajes, porque son más días de carrera y así evitamos desplazamientos innecesarios»,

En lugar de la denominada 'Carrera del Sol', primera prueba por etapas World Tour de la presente temporada, que va desde la capital gala hasta la Costa Azul, el equipo de Eusebio Unzué tomará la salida de la salida en la Strade Bianche (6 de marzo) y en la Tirreno Adriático (10 al 16 de marzo) antes de la Milán-San Remo (20 de marzo), que ya tenía marcada en su programa en un principio tras la concentración de Almería.

Estas dos pruebas ciclistas que sustituyen en su calendario a la París-Niza, según Iván Cortina, son «dos carreras muy atractivas y similares que me valen perfectamente antes de disputar las clásicas de Bélgica a las que espero llegar bien rodado, porque son mi objetivo en la primera parte del año».

Tras la mencionada cita italiana de finales de marzo, el corredor forjado en la Escuela de Ciclismo de Las Mestas encara sus compromisos marcados en rojo como los Tres días Brujas-De Panne (24 de marzo), E3 BinkBank (26 de marzo), Gante-Wevelgem (28 de marzo), A Través de Flandes (31 de marzo), Vuelta a Flandes (4 de abril), París-Roubaix (11 de abril), que es la que ansía ganar, Amstel Gold Race (18 de abril), Flecha Valona (21 de abril) y Lieja-Bastogne-Lieja (25 de abril).

Tras su percance en la Clásica de Almería el pasado domingo y antes de la citada Strade Bianche, en la que en 2020 soportó temperatuas superiores a los 40 grados, el ciclista gijonés afrontará el próximo día 27 la Omloop en Gante, la primera prueba con adoquines del año.