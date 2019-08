Javalambre descubre a Madrazo Madrazo levanta victorioso el brazo sobre la línea de meta. / EFE El cántabro, el más combativo, gana en la cima aragonesa, donde despega 'Superman' López ante Valverde y Roglic J. GÓMEZ PEÑA JAVALAMBRE. Jueves, 29 agosto 2019, 00:14

«Cuando las piernas ya no me iban, mi director me motivó diciéndome que me estaban viendo mis hijos por la tele». Lucas y Yoel son los hijos de Ángel Madrazo, vencedor en el Observatorio astronómico de Javalambre. La estrella fue él. Vista la etapa, todo el universo quería su merecido triunfo. Desde la cuneta y desde las televisiones, todos le jaleaban. Madrazo, tierno, con gracia y natural, se hace querer.

El cántabro acabó sin sus gafas, sentado en el suelo de Javalambre. No veía. No importaba. Las lágrimas le inundaban la mirada. «¡He sufrido tanto...!». No se refería sólo a la subida, sino a la temporada, a toda su carrera. Tenía en las manos su mejor triunfo y, de inmediato, lo compartió con su equipo, el Burgos BH. «Y con mi mujer y mis hijos, que por ellos lucho cada día», repetía Madrazo, el más combativo de la Vuelta, el que, por eso, por acumular en una semana más de 300 kilómetros en fuga, llegaba más castigado a la cuesta final que su compañero Jetse Bol y el conquense José Herrada. Por tres veces le dieron por muerto, rezagado, y en todas se puso en pie. Fe. Tenía que ganar por los suyos.

A casi 2.000 metros el aire se espesa. El cuerpo no respira. Al alma no le hace falta oxígeno. Se alimenta de coraje. El Observatorio astronómico de Javalambre no miraba al espacio, sino a Madrazo, la estrella oculta, la que más brilló en Javalambre junto al nuevo líder, 'Superman' López, que por detrás de la fuga alejó 12 segundos a Valverde y Roglic, y bastante más al resto. Quintana cedió 54 segundos y Chaves, un minuto.

La etapa de Javalambre, la primera con meta vertical, asustó a los favoritos. Los ciclistas llegan con las fuerzas justas a la Vuelta. La cuesta les dio vértigo. El recorrido, entre L'Eliana y el Observatorio, pasaba por la España vaciada camino de Teruel. «¡Aquí no se vive. Se sobrevive!», rezaban las pancartas de los vecinos, mohicanos en esta tierra. Como si nadie les viera, los aspirantes al podio se escondieron hasta que a 4,5 kilómetros del final despertó la subida el más viejo del lugar, Alejandro Valverde. La Vuelta le debe un monumento.

A medida que gana años pierde peso. Anda por 59,5 kilos, casi tres menos que no hace tanto. «Me va así mejor en las cuestas largas», asegura. Y lo confirmó en Javalambre, una mole de 12 kilómetros con muros del 16% de pendiente. El zigzag del murciano sólo lo aguantaron Roglic y su gregario Kuus, más Pogacar y 'Superman'. A unos metros, Quintana perdía galones. Y más lejos, Urán, Chaves y Majka trataban de reducir pérdidas. A Roche, líder decapitado, la montaña le obligaba a resignarse. Javalambre está muy arriba. Tiene el cielo limpio. Es la ventaja de la España desierta.