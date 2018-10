Dos jóvenes asturianos, los nuevos 'protegidos' de Contador Yago Segovia y Edu Pérez-Landaluce. Los ciclistas asturianos correrán la próxima temporada en la escuadra sub 23 del excorredor de Pinto HUGO VELASCO Gijón Martes, 9 octubre 2018, 05:01

Después de una década dorada en la que el ciclismo asturiano brilló en el pelotón internacional con hombres como Chechu Rubiera, Benjamín Noval, Samuel Sánchez, Luis Pasamontes, Santi Pérez, Carlos Barredo, Eloy Santamarta, Andrés Antuña, Higinio Fernández y Dani Navarro, solo este último y la estrella creciente del gijonés Iván García Cortina han defendido estos últimos años el honor del Principado por las carreteras internacionales ante la falta de una cantera de jóvenes talentos que pudieran tomar la alternativa.

En el horizonte, sin embargo, se vislumbra la figura de dos nuevas estrellas que acabarán con ese periodo de sequía: Edu Pérez-Landaluce (Oviedo, 1998) yYago Segovia (Oviedo, 1999). Dos productos del importante trabajo en cantera llevado a cabo a lo largo de dos décadas por el PCMTeam Oviedo y, más recientemente, por la Samuel Sánchez-MMR Cycling Academy.

Los caminos de estos dos jóvenes, los cuales cuenta con muchas similitudes, se volverán a encontrar nuevamente la próxima campaña después de hacerlo en 2016 en la MMRAcademy. En esta ocasión será en uno de los mejores equipos de España: el Polartec-Kometa Sub 23 de Alberto Contador, con el cual darán un salto sustancial en sus carreras al participar en las mejores pruebas del calendario nacional e internacional. Ambos corredores se definen como 'todoterrenos'. Se defienden bien en las subidas y también en las pruebas de lucha contrarreloj.

Después de una temporada regular en las filas del Baqué Ideus BH Team por culpa de unos problemas en el estomago que le lastraron a lo largo de todo el año al dejarle sin fuerzas, Pérez-Landaluce regresa a una estructura en la que ya militó en 2015 dentro del equipo júnior. El actual campeón regional en ruta sub 23 será uno de los hombres fuertes de la escuadra al encontrarse en su tercer año en la categoría, una circunstancia que no le entraña presión. «Por ser mi tercer año me pueden exigir más, pero no más que al resto», apunta el asturiano, que ya espera con ganas el arranque de su nueva etapa: «Quiero disfrutar sobre la bici y hacer una buena temporada, en la que espero que me respete la salud. Luego, lo demás, con ganas y sacrificio, lo pondré yo».

«Supone dar un paso adelante y es una apuesta que hago para estar en un equipo que me pueda servir para que estructuras más grandes y profesionales se fijen en mí», indica, por su parte, Yago Segovia tras un buen año de aprendizaje en la categoría sub 23, en la que hizo su debut dentro de las filas del conjunto que le vio crecer, el Team Kuota-Construcciones Paulino, del que se siente muy agradecido, dice, «por la oportunidad que me han dado de conocer muchas carreras importantes a nivel nacional».

En la estructura dirigida por el hermano del corredor de Pinto, Fran Contador, tendrán como responsable de la preparación física al gijonés Carlos Barredo, quien determinará sus calendarios deportivos, con uno más extenso para Landaluce al encontrarse en su tercer año en la categoría. Segovia, por su parte, comenzará el año con más calma antes de hacer su debut en la Copa de España y en las citas del País Vasco.