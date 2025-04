Lucía González rompe todos los cronos

MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 00:17 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

Los resultados marcan la trayectoria de todo deportista, pero no siempre reflejan el trabajo que hay detrás de cada sacrificio. Esta temporada, en los pedales de la ciclista asturiana Lucía González (Viella, 1990), éxitos y esfuerzo van al mismo compás.

La deportista, que acumula a sus espaldas miles de kilómetros tanto en carretera como en ciclocross, ha encontrado en esta última disciplina y en su nueva etapa en el equipo UCI asturiano Nesta Skoda Alecar la mejor de las combinaciones para pulverizar sus propios registros. «Ahora tengo la madurez y la tranquilidad que me faltaron años atrás. Veo las cosas con más perspectiva y mi técnica ha mejorado. El ciclocross es una modalidad tan intensa que te hace concentrarte muchísimo», explica la asturiana, que empezó «por casualidad» y gracias a una actividad extraescolar en un deporte que ahora lidera.

González, que lleva 13 victorias esta temporada, no solo se ha impuesto a nivel nacional, sino que ha logrado un hueco en el 'top 15' del ciclocross mundial. «Es mi mejor temporada por resultados. El año pasado había dado un salto pero me faltaba traducirlo en victorias, siempre me ha costado ganar. Estar en esa lista mundial me parecía imposible hace un par de años, y ahora es una realidad. No me pongo techo, la motivación es superarme a mí misma cada día», comenta la ciclista, que creció siguiendo a grandes deportistas como la también asturiana Rocío Gamonal, Aida Nuño -a la que se impone ahora- o la holandesa Marianne Vos.

Para González son las caídas lo peor de esta carrera de fondo en la que lucha con su bici y frente a todo. «Una rotura de escápula me dejó sin correr el mundial junior en México y tuve otra caída importante el año pasado en Francia. Todo eso lo compensan los buenos momentos, como los que viví en el Campeonato de España en Navia o en la victoria este año en Llodio. Allí me demostré a mí misma que podía en una de mis semanas más difíciles» rememora.

González echa de menos a su hermana Alicia, también ciclista, pero ahora la siente al otro lado, gritándole por detrás de las cintas. Su equipo es, además, otra fuente de motivación personal. «Los mecánicos son fundamentales, siempre hay dos carreras: una entre las cintas y otra en los box. Parte del éxito es del equipo, su apuesta por mí y su confianza me dan una fuerza extra en cada pedalada», concluye la asturiana.

La sierense, que quiere mejorar su subcampeonato de España este año, espera devolver el apoyo a su equipo y sigue luchando entre las cintas por demostrar el espectáculo deportivo que dan las ciclistas profesionales. «Soy fisioterapeuta y lo compatibilizo. Vivir de esto ya no es imposible, solo difícil. Es un paso, pero sigue siendo insuficiente», reivindica la laureada deportista.