Miguel Ángel Mera se lleva la 'Klásika Txuma', con Sergio Gutiérrez tercero

Terminó la Klásika Txuma y lo hizo con una etapa en la que la Samuel Sánchez MMR Cycling Academy salió a controlar los ataques que pudieran hacer peligrar el liderato de Miguel Ángel Mera.

Se dió la salida con el equipo al completo en cabeza de pelotón y muy concentrado. La carrera fue un continuo intento de fugas por parte de los hombres fuertes de la clasificación, que no dieron tregua al equipo. Hasta el último cuarto de carrera no se logró formar una fuga, que llego a coger difencias de más de un minuto, pero compuesta por ciclistas que no suponían un peligro en la general.

Finalmente llegó a meta en primer lugar Igor Arrieta, de la selección navarra, con una diferencia de 48 segundos respecto al resto del grupo de cabeza en el que entró Mera en tercer lugar.

Por tanto, el MMR cerró el fin de semana «muy contento» con la actitud del equipo, porque gracias a ella Miguel Ángel Mera terminó como líder de la prueba, además de llevarse el malliot de la regularidad. Sergio Gutiérrez cerro el podio siendo el tercer clasificado y se cerró la clasificación por equipos como segunda escuadra.

Por tanto, un nuevo éxito para la academia puesta en marcha por el deportista y empresario avilesino Daniel Alonso y apadrinada por Samuel Sánchez, uno de los mejores ciclistas de la historia de Asturias, con triunfos internacionales.