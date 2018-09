«Mi objetivo es lograr un 'top 10' en la Copa del Mundo o el mundial» Aida Nuño durante una sesión de entrenamiento por las inmediaciones del Circuito Chechu Rubiera en Pola de Siero. / E. C. «Me encuentro mejor que nunca físicamente, con ganas, y quiero hacerlo lo mejor posible» Aida Nuño Ciclista sierense seis veces campeona de España de Ciclocross HUGO VELASCO POLA DE SIERO. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:23

A dos meses para cumplir treinta y cinco años, la hexacampeona de España de ciclocross Aida Nuño (Pola de Siero, 1983) llega en el mejor momento de su carrera a la que será la temporada más ambiciosa a nivel internacional.

-Recién llegada del Tour d'Ardeche ¿qué valoración hace de su última prueba sobre el asfalto?

-Muy buena, ya que era una de las pruebas por etapas más duras del calendario internacional, con un elevado número de puertos. Además al ser este año los mundiales en Innsbruck había una gran cantidad de ciclistas preparando allí el campeonato dada su dureza, por lo que el nivel fue muy alto. Físicamente me encontré muy bien, mejor incluso de lo que pensaba, aguantando todas las etapas sin problemas.

-Fue incluso protagonista en la etapa reina.

-Teníamos claro que la etapa del Mont Ventoux se nos adaptaba bien y la podíamos ganar, decidimos jugar la baza de la escapada en la que me metí, pero al final me cogieron poco antes del Mont Ventoux. Aún así logramos rematar la jornada con un primer y segundo puesto en meta.

-Lleva un inicio de mes muy intenso tras comenzarlo en China con el triunfo en el prestigioso Qiansen Trophy.

-Es raro comenzar la temporada de ciclocross antes de acabar la de carretera, pero considero que me va a venir muy bien ya que estas pruebas me han dejado un ritmo muy bueno para llegar a octubre mejor que nunca. Es un año en el que tengo puestas muchas esperanzas, en el que estoy mejor que nunca y en el que lo quiero hacer lo mejor posible, por lo que había que prepararlo con algunas diferencias respecto a temporadas anteriores.

-Una temporada en la que su objetivo es la Copa del Mundo.

-La Copa del Mundo se inicia este fin de semana en Estados Unidos, donde se llevaran a cabo las dos primeras pruebas de la temporada, a su retorno a Europa seguiré el calendario completo así como otras citas del calendario internacional. Me encuentro físicamente mejor que nunca y con las mayores ganas del mundo, por lo que haré todo lo posible para lograr ese objetivo del 'top 10' que llevo persiguiendo varios años y que hasta ahora se me resiste.

-¿Es una meta factible?

-Después de llevar cuatro años haciendo Copas del Mundo y estando varias veces muy cerca de ese resultado, me dejaría satisfecha lograr ese 'top 10' en alguna prueba de la copa o en el Mundial, ya que físicamente se puede conseguir y, dando un paso más, yo creo que podremos lograr ese objetivo, y es por lo que estamos trabajando.

-¿De cuántas pruebas se compondrá su calendario de ciclocross?

-Aún no lo tenemos cerrado, pero estaremos en torno a unas treinta pruebas entre las de carácter internacional y las nacionales.

-¿Tiene alguna en concreto marcada de manera especial?

-Todas las de la Copa del Mundo, pero a priori como todos los años la cita belga de Namur, justo antes de Navidad, ya que es la que mejor se me adapta por su dureza al ser la más dura de la Copa del Mundo, y en donde creo que lo podré hacer mejor. Aunque al final deben darse muchas circunstancias para que se de la carrera perfecta, por lo que marcaré en rojo todas las pruebas de la Copa del Mundo, me da igual que me salga bien una u otra puesto que la temporada de ciclocross es muy corta, pudiéndose mantener un nivel muy similar durante todo el año, por lo que las prepararé todas a tope sin centrarme en ninguna en concreto, ya que luego las cosas se tuercen y se va al traste todo el año.

-¿Irá en busca de su séptimo título nacional?

-Tanto a mí, a título personal, como a la gran parte de los patrocinadores nos interesa el calendario nacional, tanto o más, que el internacional, por lo que no descuidaremos la Copa y el Campeonato de España, ya que es importante para que el proyecto sea sólido así como para los patrocinadores que nos echan una mano este año.

-Una temporada en la que estrena además equipo.

-Hemos creado un nuevo proyecto con el apoyo principal de Garajes Paco y Trek, siendo cruciales para plantearme un año mejor que nunca con el calendario que quiero sin restricciones, algo básico para afrontar los objetivos que tenemos.

-¿Es un proyecto a un año o a largo plazo?

-En principio me quiero centrar en hacer este año a tope sin pensar en lo que va a venir después. Ya cuando termine la temporada decidiremos qué pasos vamos tomar.

-Con seis títulos nacionales a las espaldas, ¿cuál es la motivación para seguir en la competición?

-Principalmente lo que más me motiva es el tener la espina clavada de llevar tanto años buscando un resultado mejor en las pruebas internaciones, como ese 'top 10' que tengo entre ceja y ceja. Ya que el Campeonato de España siempre me hace ilusión y si llega el séptimo título me alegraré mucho, pero ya no es algo que me haga trabajar un año completo para ese objetivo.