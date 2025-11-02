El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Oier Lazkano, con los colores del Red Bull-Bora, que lo ha despedido por sus «anomalías» en el pasaporte biológico.
Ciclismo

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

El ciclista vitoriano, suspendido de forma provisional por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico, asegura que es «un deportista limpio y una persona íntegra»

Iván Benito

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

Oier Lazkano ha roto seis meses de silencio para proclamar que es «un deportista limpio». «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ... ni métodos prohibidos», señala en un comunicado enviado a los medios de comunicación a los tres días de que la UCI le suspendiera de «forma provisional». «Anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024 le tienen sin competir desde el 13 de abril, con la disputa de la París Roubaix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  6. 6 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  7. 7 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  9. 9

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»