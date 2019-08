«Me he preparado a tope para ganar esta carrera», afirma Roglic Roglic ganó la primera etapa y acabó tercero en la pasada edición del Giro. / AFP Tercero en el pasado Giro, el esloveno llega a la Vuelta con el objetivo del triunfo y con el apoyo del Jumbo, uno de los mejores equipos J. GÓMEZ PEÑA TORREVIEJA. Sábado, 24 agosto 2019, 01:01

Cuarto en el Tour de 2018 y tercero en el pasado Giro, el esloveno Primoz Roglic comienza a descubrir hoy, en la contrarreloj por equipos de Torrevieja, la Vuelta a España. «Todavía no he estudiado con detenimiento las etapas, pero cuando estás en buena forma eso no supone un problema», contesta. Voz suave. Rostro de cera. Ni suda bajo el calor de agosto del Mediterráneo. Y cuando le preguntan por los rivales, también se encoge de hombros: «Yo no me fijo en los demás, solo pienso en lo que yo puedo hacer».

Las declaraciones previas a una carrera suelen jugar al despiste. Roglic, en cambio, no disimula. «Ya he subido este año al podio del Giro. Ahora, antes de empezar la Vuelta, no me conformo con eso. Me he preparado a tope para ganar esta carrera. Es mi objetivo», lanza. Sus rivales están avisados.

En los pronósticos, Roglic es el gran favorito. Le avala su gran inicio de temporada, con victorias en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour de Romandía. Tuvo un arranque arrollador del Giro de Italia, donde ganó dos etapas, pero fue a menos y por apenas 8 segundos resistió en la tercera plaza del podio final frente al acoso de Mikel Landa. Tras ese comienzo intensivo del año, paró y viene de estar varias semanas preparándose en la altitud de Sierra Nevada. A punto.

«Conseguir esas victorias en el primer tramo del año fue fantástico. Me quitó presión. Descarté ir al Tour porque no estaba en las condiciones para afrontar con garantías una carrera tan dura. Había compañeros en mejor estado. Yo hubiera ido a sufrir. Ahora sí me siento bien. Estoy deseando empezar la Vuelta», declara convencido de sus posibilidades y de las de su equipo, el Jumbo. «Tenemos un bloque muy fuerte», subraya. Cierto: le acompañan Kruijswijk, tercero en el Tour, Bennett, Gesink, Kuss, Tony Martin...

La escuadra holandesa, que ha fichado para 2020 a Tom Dumoulin, ganó la contrarreloj por equipos que abrió en Bruselas el pasado Tour. Quiere repetir en la Vuelta. «Sería genial empezar de la misma forma en la 'crono' de Torrevieja. Tenemos un bloque muy fuerte y vamos a tratar de demostrarlo en la carretera». Roglic no conoce esas rutas. Le da igual. Y no se preocupa por sus rivales. Está seguro de que, si él y su equipo funcionan, nada les detendrá. La Vuelta y el resto del pelotón tienen desde hoy 21 etapas para desmontar esa autoconfianza.