Quintana sorprende a todos Nairo Quintana entra en meta como vencedor de la etapa. / AFP El colombiano gana la etapa del Galibier, pero «ese no era el plan», cuestiona Mikel Landa, frenado por su equipo J. GÓMEZ PEÑA SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE. Viernes, 26 julio 2019, 00:38

«Este no era el plan». Mikel Landa trata de contener su tormenta interior. El Movistar, su equipo, ha elegido ganar la etapa con Quintana antes que luchar por el podio con él. Vence el colombiano. ¿Qué hubiera hecho el español? Ni el Izoard ni el Galibier lo sabrán nunca. Si no lo cambian los dos días alpinos que faltan, Landa es un ciclista condenado a su destino. Abatido por fuego amigo. De eso, de lo que no se ve, nadie se acordará. Las crónicas contarán lo que vieron.

El Galibier, sol del Tour, ilumina las sobras proyectadas sobre la pendiente. Luz sobre Quintana, el mejor de la fuga montada por el Movistar. El Galibier alumbra también a Egan Bernal, vecino de Nairo en el altiplano colombiano, que es el favorito que encuentra el camino más corto hacia la cima y le recorta medio minuto al líder. Que es Alaphilippe. La bombilla amarilla del Tour. El único que no necesita el foco del Galibier es él. Resiste a dos días del final. El francés pedalea hasta con la lengua. Babea. Y lo que perdió con Bernal, Thomas, Landa, Pinot, Buchman, Urán y Kruijswijk en la cima lo recuperó con habilidad de funambulista en el descenso a Valloire. Conserva minuto y medio sobre Bernal y Thomas. El líder ha alborotado el Tour y le ha puesto un nudo en la garganta en Francia.

El Galibier, en cambio, no puso el foco sobre los esperados, Pinot y Landa. El francés, dueño de los Pirineos, no pareció el mismo. Y Landa vio de nuevo cómo otro de su equipo, Quintana, le tapaba. «Tenía a un compañero delante y había que respetarle», dijo el español en la meta. Le habían cambiado el plan en marcha. Cuando la fuga de Quintana, Amador y Verona tenía casi nueve minutos y el colombiano acariciaba el liderato virtual, fue su compañero Soler el que aceleró por detrás en el Izoard. «Hemos visto a algunos rivales sufrir. Por eso lo hemos hecho», explicó Landa. El alavés preparaba los resortes de sus piernas para el ataque, el asalto al podio desde la Casse Déserte.

Ahí cambió la carrera. De repente, los directores del Movistar ordenaron a Soler levantar el pie. Como si hubieran optado por la victoria de etapa con Quintana antes que ir con Landa a por el cajón de París. Entre la primera decisión y la definitiva, ellos mismos le habían restado tres minutos a Quintana. De nueve a seis. Por un momento, el Tour pudo haber basculado. Luego, con el colombiano solo hacia la meta, Landa regresó a un lugar conocido: a correr con grilletes. Ya no podía moverse. «Bueno, quedan dos días. Y ahora estamos los dos delante. ¿Ataque a la desesperada? Lo intentaré hasta el final», anunció. Hablaba serio. Algo se tragaba. «Este no era el plan», repetía. Se sentía traicionado.

El Movistar saltó a la lona con un inicio salvaje de etapa. Querían montar un concierto para una sola voz, la de Mikel Landa. El estribillo de la sinfonía tronaba: Vars, Izoard y Galibier, los tres puertos a conquistar. Tres del Movistar, Quintana, Amador y Soler, se subieron a la fuga de Bardet, Lutsenko, Woods, Carusso, Izagirre, Bernard, Van Avermaet y Kamna. El inicio era palpitante.

Así, con el trío del Movistar exhibiendo su espíritu de combate, pasó el Vars. Quintana, situado a 9.30 en la general de Alaphilippe, tenía casi nueve de ventaja. Los gregarios del líder francés no podían coger a los fugados. Fue Soler, con Landa a rueda, el que apretó. Los tres de delante eran el puente del alavés, en teoría, para el Izoard. El alarde táctico del Movistar se frenó ahí. Algo pasaba. ¿No iba Landa o le habían frenado? Sin decirlo, el alavés lo dejó claro: estaba otra vez preso. Ganó Quintana, que adelantó a Landa en la general, y Bernal recortó con un líder, que cada día vende más caro el amarillo de un Tour que ve un poco más cerca.