CICLISMO AVENTURA El silencio del desierto retumba en la Titan por la muerte de Fernando Civera C. TORRES MADRID. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:19

El silencio del desierto y de los 650 participantes en la Titan Desert ocupó la jaima común en Ouzina cuando tras la cena del martes se supo que había fallecido uno de los ciclistas, el español Fernando Civera, en una zona de dunas durante la segunda etapa.

Ayer no hubo etapa cronometrada. No hubo competición. El trayecto entre Ouzina y Merzouga fue una marcha de homenaje al debutante zaragozano de 46 años, víctima de un fallo cardíaco en un lugar solitario, entre montañas de arena, un enclave inhóspito donde le asaltó la muerte.

Miradas al suelo, rostros de dolor y nula motivación para salir a afrontar la tercera etapa. Pero el grupo partió compacto, sin competir, hasta llegar a Merzouga, el punto inicial de esta decimocuarta edición.

En el entorno de la Titan Desert, carrera abierta a todo aquel que se quiera inscribir, la pregunta estaba en el aire. ¿Se comete algún tipo de imprudencia por parte de corredores por falta de aptitud física, sobrepeso o incluso enfermedad a la hora de afrontar este tipo de retos? Juan Porcar, director ejecutivo de la prueba, dio su respuesta: «Estos eventos están creciendo, por lo tanto, los riesgos aumentan. Hacemos la carrera sabiendo que estas cosas pueden pasar, por eso montamos todos los medios necesarios para cuando suceden».

La decisión de neutralizar la tercera etapa y que no fuese competitiva recibió críticas. «Pero es lo que teníamos que hacer porque la competición no es algo prioritario ante la muerte de un corredor. Mañana retomamos el pulso y trataremos de terminar con el mejor ánimo posible. Esto no nos ha cogido por sorpresa, puede pasar», señaló Porcar.

Entre los corredores la idea general escora a la opinión de que algunos subestiman «por ignorancia» la dureza de la Titan Desert y afrontan retos en condiciones extremas. Y niegan que la organización sea responsable.

Joaquim 'Purito' Rodríguez, exprofesional en ruta y debutante en la Titan, ofrecía su opinión. «Son 14 años de Titan Desert y nunca había pasado nada. Si ha sido un problema de corazón, es un accidente que puede pasar en cualquier sitio».