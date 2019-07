Simon Yates trunca el sueño de Pello Bilbao Simon Yates superó a Pello Bilbao sobre la línea de meta. / AFP El vizcaíno acaba segundo tras el británico en Bagneres de Bigorre, donde los favoritos se guardan para la 'crono' J. GÓMEZ PEÑA BAGNERES DE BIGORRE. Viernes, 19 julio 2019, 00:19

«¡Que sea la última vez que me gritas así!». Pello Bilbao, chico educado, que ni altera la voz ni entra en cólera, se dirigió así al austríaco Gregor Mühlberger, que no dejaba de recriminarle en la meta. «Qué quería, ¿que me abriera en la curva para dejarle pasar?». De eso nada.

Los tres de la fuga, Pello, Mühlberger y Simon Yates, sabían que el que abriera primero ese giro final que daba a la pancarta de Bagneres de Bigorre tenía casi ganada la etapa. El vizcaíno y el austríaco eran los más rápidos. Pero tras un día en los Pirineos, con el desgaste al que obligan las subidas al Peyresourde y la Hourquette d'Ancizan, la velocidad cuenta menos. El Tour es para los que resisten. Pello y Mühlberger no dejaban de mirarse de costado. Cuellos girados. Gestos cruzados. En cambio, Yates solo miraba hacia delante. El británico aprovechó la vigilancia de los otros dos, anudados en ese juego táctico, y entró en la curva de golpe. Dio un portazo. Camino cerrado. Ocupó el mejor sitio. Y dijo a pedales que allí ya no entraba nadie más. La victoria era suya. Bilbao inició la remontada, pero apenas le sostenían las piernas. Terminó segundo. Aunque firme. Le pueden ganar, pero no chillar.

Mientras a Yates, ganador de la pasada Vuelta a España, le entregaban los premios y la flores apareció el pelotón, nueve minutos después. «Hoy nos hemos dedicado a guardar y guardar fuerzas para los tres días que vienen, la contrarreloj y los dos finales en alto», declaró Mikel Landa. Lo mismo dijeron el resto, Thomas, Bernal, Kruijswijk, Mas, Adam Yates, Quintana, Pinot, Fuglsang, Porte... Entre los que coronan la clasificación general el más feliz era Alaphilippe, un día más líder del Tour, otra jornada edificando su estatua como mito popular en Francia. En la contrarreloj de Pau, de 27 kilómetros, defenderá un minuto y 12 segundos sobre Thomas, el especialista en sacarle rendimiento a las manecillas del reloj. El corredor galo no regalará su maillot amarillo. Lo defenderá con todo.

Expectativas. Muchas veces no se cumplen. Como en esta etapa, malgastada por los que pretenden revolucionar el Tour. Prefirieron hacer cálculos para los tres decisivos días que vienen. Entre esas cuentas se perdió un buen recorrido para probar al Ineos de Thomas y Bernal. «Todos hemos corrido hoy con la cabeza pensando en la contrarreloj. No se han subido los puertos muy rápido», reconoció Enric Mas. «Alaphilippe -su compañero en el Deceuninck- mantendrá en la 'crono' el liderato, seguro», pronosticó. Francia le aplaudió. En la 'crono' de Pau, el 19 de julio, se cumplen justo cien años del nacimiento del maillot amarillo, el 19 de julio de 1919. Entonces lo vistió el francés Eugene Christophe.