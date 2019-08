Victoria por un pelo de Jakobsen Fabio Jakobsen (Team Deceuninck) superó a Sam Bennett (Bora) y a Max Walscheid (Sunweb). / AFP El joven holandés bate por dos centímetros a Bennett antes del primer final en alto, en el duro puerto de Javalambre J. GÓMEZ PEÑA EL PUIG. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:14

Fabio Jakobsen, holandés y nuevo proyectil del ciclismo mundial, no levantó los brazos al ganar el sprint en El Puig. Un par de minutos después dio la vuelta, mientras le felicitaban, y regresó por su pasos. Entonces, sí. Elevó sus dos manos. Esa demora en la celebración tiene su explicación.

El esfuerzo del sprint fue tan violento que Jakobsen cerró los ojos. Dicen que los velocistas van ciegos. El joven holandés lo confirmó. Al abrir los párpados, ya tras la pancarta, vio a su lado al irlandés Sam Bennett. «Como he entrado sin mirar no sabía si había ganado», confesó Jakobsen. Miró a Bennett. Silencio. Los dos dudaban. La 'photo-finish' eligió, por el canto de un pelo, al joven holandés. La pedalada final la dio con sus riñones y así, con todo el cuerpo haciendo palanca, evitó que Bennett, el ganador en Alicante, repitiera en El Puig, donde no llegó Kruijswijk. El tercer clasificado del Tour se retiró por la rodilla dañada en la caída del primer día. Roglic pierde a su delfín.

En Cullera, punto de partida de la cuarta etapa de la Vuelta, llegaron los ciclistas, nadie pensaba en el pasado, sino en el futuro inmediato, en el sprint que esperaba en El Puig, y, sobre todo, en la jornada siguiente, la que terminará en la cima de Javalambre. Es el primer final en alto y abrirá en canal a los favoritos.

Tampoco miraban los corredores hacia la cueva del pirata, sino al cielo. Por la noche, las ventanas habían temblado al son de una tormenta. Y decían que venía otra. Hubo incluso cierta alarma en la Vuelta. ¿Se suspenderá la etapa? Pues no. El sol barrió las especulaciones. Las nubes de Cullera se disiparon camino de El Puig, escenario del segundo sprint de esta edición. Bennett era el favorito. Tiene un punto pelirrojo. Barbarroja. Pero no es el único pirata veloz. También Jakobsen, campeón de Holanda a los 22 años y ya con seis triunfos en el UCI World Tour, es un ciclista de abordaje.

Antes de ese final tan apretado, al mar de naranjos que rodea Cullera se lanzaron dos náufragos, Jorge Cubero y Jelle Wallays. El primero es cordobés, de Baena, y es ingeniero. Cubero es un buen alumno y Wallays, un gran maestro. Ha ganado carreras como la París-Tours.

Pero no en El Puig. Ni él ni Cubero engañaron a la flota que les perseguía empujados por el viento a favor y por el temor a caídas como las que se ensañaron, sin consecuencias, con Rigoberto Urán. Les pasaron por encima como un tsunami. Y lo mismo le sucedió a Remi Cavagna, que buscó la sorpresa en las rotondas del tramo final. Cavagna es compañero de Jakobsen en el equipo Deceuninck. La noche anterior, se sentaron todos tras la cena. Rebobinaron. Habían cometido errores en el sprint de Alicante. Nunca más. Richeze -el mejor lanzador- y Stybar le dijeron a Jakobsen que le colocarían en el punto adecuado. Cumplieron. Bennett llegó tarde con su remontada. «Peso 80 kilos», apuntó Jakobsen. Los puso todos en esa pedalada final. Tantos kilos concentrados en un pelo. Bastó.

La Vuelta se prepara ya para subir al Observatorio de Javalambre, una cuesta de 12 kilómetros con una pendiente media de 7,5%.