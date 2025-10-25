El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista
La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:49

Mónaco será la salida de La Vuelta 2026. Este sábado se ha desvelado, a diez meses de la salida, el trazado de la primera etapa ... de la ronda española el próximo año. la primera etapa tendrá un escenario de lujo, las calles de Mónaco por las que circulas los Fórmula Uno en el GP del principado. Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino.

