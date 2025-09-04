La Vuelta a España llega a Asturias: dos días de selección natural en el Principado

Casi dos semanas de piernas tensas, de sol, de lluvia, de kilómetros y kilómetros en coche, de hoteles, malos descansos, régimen de alimentación, de cruzar ... fronteras con la vista puesta aún en que, cuando los dos calvarios asturianos que ha planteado la organización de la Vuelta Ciclista a España estén ya finalizados, aún quedará una tercera semana de competición. La cabeza de los ciclistas que llegarán mañana a Asturias para disputar la general o tratar de dejar su nombre inscrito en alguna de las dos etapas que pasan por la región, altas cimas físicas y simbólicas en ambos casos, estará tan tensionada como sus muslos y pantorrillas. Una vuelta de tuerca más, otro punto de sufrimiento en busca de la gloria y de dificultad para mantenerse sereno, para encontrar el momento, para no dejarse engañar en las escaramuzas y guardar fuerzas de cara al envite final.

Porque lo que le va a tocar afrontar al pelotón en Asturias es un órdago con una semana de competición, crono y Bola del Mundo incluidos, aún por delante. «Esta semana parece que las etapas no son tan duras, pero hay mucho desnivel acumulado. No hay descanso antes de llegar a Asturias», analiza Santi Pérez, exciclista y seleccionador asturiano de la especialidad.

Viernes 5 de septiembre Alto del Angliru

Para empezar, el muro de Riosa. L'Angliru, imponente en su décima presencia en la Vuelta, marcará la primera de las grandes cribas. La organización ha querido que los corredores lleguen esta vez maduros a los 12,4 kilómetros de ascensión, siete de ellos a un desnivel medio superior al 20%. «No es lo mismo afrontarlo con 110 kilómetros en las piernas que con 190», desliza Samuel Sánchez, exciclista y conocedor de una carretera que pone a cada uno en su sitio. «Fuga va a haber, aunque no creo que sea de mucho nivel, no hay puertos al inicio de la etapa».

Ampliar

Porque los 200 kilómetros de trazado de esta etapa tienen dos baches importantes, La Mozqueta y El Cordal, pero en el último tercio del recorrido. «Cuando se habla de L'Angliru todos piensan en la Cueña les Cabres, pero un ritmo alto en este puerto puede provocar la fatiga de cualquiera. No hace falta un ataque como el que se vio de Vingegaard en Valdezcaray. Cada uno va al ritmo que puede», expone Santi Pérez.

Algunos caerán, otros con mantenerse se darán por satisfechos y pueden también abrirse diferencias en una etapa en la que Jonas Vingegaard, que trata de manejar la ronda con puño de hierro, quiere inscribir su nombre. A punto estuvo de lograrlo en 2023, un año después de llegar de amarillo a París, pero Primoz Roglic le quitó la gloria. Sin el esloveno y su gran rival, Tadej Pogacar, una situación propicia de carrera apunta a intentona.

Sábado 6 de septiembre La Farrapona

La del sábado será otra historia. La Farrapona espera en una etapa de 135 kilómetros que va a tensar, y mucho, las piernas y la cabeza. Tenebreo servirá de calentamiento antes de uno de esos puertos que los ciclistas tienen marcados en rojo: San Lorenzo. «Dentro de los 'normales', es uno de los más duros de Asturias», apunta Santi Pérez, quien no descarta un ataque largo. «Habrá que ver cómo llegan algunos de L'Angliru, castiga tanto que quizá haya quien no llegue bien y otros lo aprovechen».

Ampliar

Sin tiempo para respirar tras el descenso comenzará la subida, once años después, a La Farrapona. Serán casi 19 kilómetros, once de ellos asumibles por los titanes de las dos ruedas, con alguna ratonera para los más valientes, y otros ocho de castigo continuo a cerca del 9%. Y en medio de todo, tres asturianos: Iván García Cortina, Hugo de la Calle y Sinuhé Fernández, candidatos a brillar. «Tienen que intentar encontrar el protagonismo en casa», coinciden Samuel Sánchez y Santi Pérez.