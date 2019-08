Una Vuelta a Vetusta con toque internacional Monchi Álvarez, Gerardo Antuña y Santi Pérez. / MARIO ROJAS Ciclistas de dieciséis nacionalidades diferentes competirán este fin de semana por las carreteras del centro del Principado HUGO VELASCO OVIEDO. Viernes, 9 agosto 2019, 01:02

El PCM Team Oviedo última los preparativos de lo que será este fin de semana una nueva edición de la Vuelta a Vetusta, prueba de la que EL COMERCIO es colaborador.

La ronda ovetense, que el año pasado volvió tras diecinueve años de ausencia, tuvo su presentación oficial en la jornada de ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento de Oviedo. En un acto que estuvo presidido por Gerardo Antuña, concejal de Contratación y Servicios Básicos, y en el que intervinieron Monchi Álvarez, presidente del PCM Team Oviedo, y Santi Pérez, seleccionador de la federación asturiana, y quien dirigirá al combinado regional a lo largo de los dos días de competición.

La cita tendrá formato de Challenge, lo que permitirá a los diecinueve equipos presentes alternar a sus ciclistas a lo largo de las dos etapas, las cuales se desarrollarán durante el sábado y domingo.

La importancia que está tomando la Vuelta a Vetusta dentro del calendario nacional, tanto de la categoría Élite como Sub23, permitirá ver por las carreteras del Principados a alguna de las promesas del deporte del pedal, no solo de nuestro país, si no también del pelotón internacional. Y es que este año han sido muchos los ciclistas que no quisieron perderse la cita con la ronda asturiana, la cual contará con un pelotón compuesto por dieciséis nacionales diferentes, y un amplio abanico de candidatos al triunfo final.

El director del Team Kuota-Construcciones Paulino, Monchi Álvarez, no pudo ocultar que la prueba de casa está marcada a fuego en su calendario: «La Vuelta a Vetusta es uno de nuestros grandes objetivos de la temporada, soy consciente de que como bloque seremos la referencia de la carrera, pero eso hará que todos los favoritos al triunfo nos marquen la rueda».

Precisamente la escuadra ovetense parte como gran favorito al triunfo tras sus últimos resultados, y uno de los hombres llamados a luchar por el maillot de líder en el Alto del Naranco, final de la primera etapa, es el chileno Elías Tello. «El recorrido es muy exigente, pero llegamos en el momento de forma perfecto y el equipo está realmente fuerte, por lo que vamos a ponerlo muy difícil a todos aquellos que nos quieran batir», explica el reciente ganador de la etapa reina de la Vuelta a León, quien tiene puestas muchas esperanzas en la prueba de casa para el equipo: «Espero cuajar una gran vuelta y poder dar el salto a profesionales, y si puede ser con el equipo Kuota mejor todavía».

Junto al chileno, otros de los hombres que parten con la vitola de favoritos al triunfo final serán el vigente campeón de España, Julio Alberto Amorez (Electro Hiper Europa), los que fueron sus compañeros en el podio del nacional, Jesús Arozamenta (Supermercados Froiz) y Jorge Montenegro (Aluminios Cortizo), el reciente ganador de la Vuelta a Ávila, Víctor Etxeberría (Telco´m), Ángel Fuentes (Gomur), Edu Pérez-Landaluce (Selección asturiana), Samuel Blanco y Carlos Cobos (Vigo-Rías Baixas).