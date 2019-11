«Confío mucho en mis compañeros» Manu García, ayer, durante la concentración de la Selección Sub 21 en Las Rozas. / E.C. El plan de viaje de la Sub 21, que vuela a Israel con el derbi asturiano en juego, impedirá al futbolista conocer el resultado hasta las diez de la noche A. MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 16 noviembre 2019, 01:00

Manu García tendrá que esperar cuatro horas antes de conocer el resultado que hayan obtenido sus compañeros en el derbi. El partido entre los dos gigantes del fútbol asturiano comenzará a las cuatro de la tarde. A esa hora, la expedición de la Selección Sub 21 estará en el aeropuerto de Madrid. Una hora después, a las cinco, está previsto que se suba al avión rumbo a Israel donde el martes -19 de noviembre- tienen la opción de dejar muy avanzada, casi sentenciada, la clasificación para el próximo Europeo.

Si no se producen modificaciones en los vuelos, Manu García seguirá desde su teléfono móvil los primeros cuarenta y cinco minutos del derbi. Después, embarcará junto a sus compañeros de Selección para coger un avión que llegaría a tierras israelíes sobre las diez de la noche. Cerca de las seis terminará el partido en el Carlos Tartiere. Hasta las diez, el rojiblanco no aterrizará en Tel-Aviv, cuatro horas después de concluir un encuentro que adquiere una dimensión especial en todos los sentidos, sobre todo por lo que pueda acontecer en torno a la figura de José Alberto. A las diez, Manu volverá a consultar el resultado del encuentro en su móvil, para esa hora, pase lo que pase, plagado de mensajes. «Es un auténtico un fastidio quedarme sin seguir el partido de mis compañeros», asume el jugador, al que en las últimas horas desde Las Rozas le aprecian cierta frustración por la impotencia de no poder ver el derbi. «Espero al menos sí seguir la primera parte desde el móvil», desea.

Desde su incorporación el pasado lunes a la concentración de la Selección Sub 21 en Las Rozas, Manu ha estado en permanente contacto con sus compañeros de equipo, muy pendiente de todas las noticias que han acontecido en los últimos días en torno a un derbi asturiano marcado por la ausencia de seguidores rojiblancos en las gradas. Tampoco estará él en un partido que le hacía «especial ilusión». «Me da rabia no estar en el campo, aunque es lo que toca», apunta, pese a todo plenamente convencido en las posibilidades de sus compañeros de cara a obtener un buen resultado el domingo. «Confío mucho en el equipo», dice, «seguro que harán un gran papel en Oviedo», reitera. «Todos tenemos que estar ilusionados», exclama.

Con una parte de la mente puesta en lo que suceda el domingo, el genio del Sporting continúa dejando su impronta en la Selección gracias a un nuevo golazo, el segundo en apenas dos ratos con la Sub 21, tras dejar atrás hasta cuatro defensas de Macedonia del Norte. «Estoy encantado con el gol y con cómo me están yendo las cosas», manifiesta el futbolista tras una jugada que le ha vuelto a situar en el escaparate internacional.

La expedición permanecerá concentrada hasta el martes cuando se desplace a Ramat Ga, ciudad próxima a Tel-Aviv para jugar el último partido con la Sub 21. «Ahora me toca pensar en ganar a Israel», concluye.