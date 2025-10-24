Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa El extesorero del Automóvil Club Principado de Asturias y uno de los impulsores de la candidatura de la parroquia a Pueblo Ejemplar ha sido condenado por falsedad documental y apropiación indebida

«Como un jarro de agua fría», dicen los vecinos de Valdesoto, ha sentado la noticia de la condena por parte de la Audiencia Provincial de tres años y medio de prisión a Celso Roces, ex secretario y tesorero del Automóvil Club Principado de Asturias, organizador del Rally Princesa, y uno de los principales impulsores de la candidatura de Valdesoto al premio Pueblo Ejemplar de Asturias, que se entrega este sábado en la parroquia de Siero. Roces ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado agravado de apropiación indebida.

Según la sentencia, entre 2017 y 2019 se apropió de cantidades de dinero, más de 80.000 euros, que detraía de la cuenta del ACPA en la Caja Rural de La Pola Siero mediante cheques al portador que él cubría y en los que imitaba la firma del presidente.

Roces es el presidente de la asociación 'Todos Juntos Podemos', impulsora de la candidatura de Valdesoto a Pueblo Ejemplar. «Esta persona ya no formará parte de los actos y el encargado de dar el discurso de agradecimiento será Pepín García, presidente del grupo de teatro 'San Félix de Valdesoto'. Estamos seguros de que va ser un acto precioso y estamos inmersos en los preparativos de nuestro gran día. Nada nos lo va poder ensombrecer», relató a EL COMERCIO, Pergentino Martínez, concejal socialista de Siero y muy unido a los movimientos asociativos de Valdesoto. Además, desde la asociación apuntan a que «nadie sabía nada de esto y por suerte no tiene que ver con Valdesoto. Esto es una actividad que Roces ejercía con el ACPA que organiza el Rally Princesa y se desarrolla en Oviedo. No nos atañe nada a nuestro pueblo», especifican a este periódico.

El Rally Princesa de Asturias es un referente del motor en España por su historia y prestigio, siendo una de las pruebas más antiguas y longevas del país. La edición de 2025 destacó por ser la primera sobre tierra mixta y por coronar a Romet Jürgenson como campeón en la 62ª edición, que fue la cuarta cita de la GR Yaris Cup Spain. Desde EL COMERCIO no se ha recibido respuesta por parte de la organización de dicho evento deportivo. Por su parte, Celso Roces rehúsa hacer comentarios al respecto: «No voy a contestar ni a dar ninguna declaración», expresó.

Celso Roces deberá abonar 60.000 euros a Caja Rural en concepto de responsabilidad civil y 23.430 euros al Automóvil Club Principado de Asturias. El TSJA ha desestimado el recurso de apelación que presentó el condenado.