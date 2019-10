Cuéllar anuncia su retirada tras casi 20 años de carrera El exjugador del Sporting cumplio 38 años el pasado mes de agosto EFE Jueves, 17 octubre 2019, 21:02

Carlos Cuéllar, exjugador de clubes como el Sporting, Osasuna, el Numancia, el Glasgow Rangers escocés o el Aston Villa inglés, anunció este jueves su retirada del fútbol tras cerca de 500 partidos oficiales y casi 20 años de carrera.

El defensa madrileño, que cumplió 38 años el pasado mes de agosto, militaba esta temporada en el Bnei Yehuda israelí, último club de una carrera extensa que inició en equipos humildes de la comunidad de Madrid como el Tetuán Ventilla, el Santo Ángel, el Pegado o el San Federico.

En la temporada 2001/2002 fue fichado por el Numancia, que cedió a Cuéllar al Calahorra de Segunda División B. Después de disputar la fase de ascenso a Segunda División, regresó al conjunto soriano para jugar dos cursos en esa misma categoría.

El Osasuna fue su siguiente destino y el club en el que pudo debutar en Primera División. En el cuadro navarro llegó a disputar las semifinales de la Copa de la UEFA de 2007 y sumó 88 partidos oficiales en los que anotó cinco dianas.

Después, en el curso 2007/08, firmó por el Glasgow Rangers, donde disputó 57 duelos oficiales y fue nombrado mejor futbolista de la liga escocesa tras ganar la Copa y la Copa de la Liga y de disputar la final de la Liga Europa frente al Zénit San Petersburgo.

Su siguiente destino, tras el pago de diez millones de euros, fue el Aston Villa, club del que formó parte entre 2008 y 2012. Después de cuatro años, fichó por el Sunderland y los últimos equipos de su carrera fueron el Norwich (2014/15), el Almería (2015/16), el Maccabi Petah Tivka de Israel (2016/17) y finalmente el Bnei Yehuda.

«Desde pequeñito mi sueño era ser futbolista, jugar con los mejores, levantarme todos los días con una sonrisa y ganas de ir a entrenar. Hasta con 38 años, la pasada temporada, me levantaba y me sentía como un niño: la gente me decía que no entendía cómo podía ir todos los días a entrenar con una sonrisa», dijo Cuéllar a través de un comunicado de Imago Sport, su agencia de representación.

«Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado ahí desde el primer día al último. Sin vosotros todo esto no hubiera sido posible; no sólo gente con la que me he relacionado dentro de esta profesión sino también amigos que he hecho fuera del fútbol que me han ayudado en momentos difíciles, en otros países y ciudades», agregó.

Cuéllar recibió un regalo especial diseñada por el estudio holandés Wesseling con motivo de su retirada: una camiseta confeccionada especialmente con los colores de algunos de los equipos que ha defendido: Osasuna, Numancia, Glasgow Rangers y Aston Villa, entre otros.

Ahora, según confirmó, se marcará como objetivo sacarse el título de entrenador, «aprender lo máximo posible» y disfrutar del fútbol «desde detrás de la línea» y transmitir lo que aprendió después de jugar al fútbol con «grandes entrenadores».