Alba García
«Recibo el premio con mucha alegría, no me lo esperaba, estoy súper contenta de volver a la gala no sólo de público»
Avilés
Martes, 11 de noviembre 2025, 23:19
Alba García (Avilés, 1983) recibirá este viernes en la Casa de Cultura el premio especial Tiempo de Deporte que impulsa la Fundación Deportiva Municipal. Distinguida ... ya en casi todas las categorías, recoge ahora el mayor galardón en la edición veinticinco después de toda una vida dedicada al atletismo y a la formación e impulso de esta práctica saludable, tanto en jóvenes como en adultos.
–¿Cómo valora este premio?
–Con mucha alegría, no me lo esperaba, como que me había olvidado, que ya no me tocaba. Me habían dado a méritos y trayectoria y ya venía sólo de público. Estoy súper contenta de volver a la gala, no sólo de público, sino de volver al escenario.
–Es el reconocimiento a toda una trayectoria. ¿Cómo la recuerda?
–Este tipo de cosas te hacen como volver atrás y ver todo lo que hiciste, porque estoy en otra faceta como entrenadora que ya no eres tan protagonista. Como deportista muchas veces se me olvida que estuve ahí y los niños que entreno ni siquiera saben que soy atleta, porque además estoy en una faceta profesional ajena en la que no saben lo que has hecho antes, y piensas: todavía se acuerdan y está presente en la gente.
–En su familia, con adn deportivo, también estarán orgullosos.
–Al final en mi casa siempre se ha hecho deporte, me han inculcado incluso la obligación de hacerlo por lo que transmitía. Mi padre corría y compartíamos mucho el deporte que nos gustaba, no sólo a mis padres, también mi familia siempre estuvo apoyando cuando decidí dedicarme a ello. No conseguí todo lo que me planteé, pero sí que he disfrutado el camino, que es lo que te queda.
«Cuando me retiré me hice la promesa de no gastar tanto tiempo en deporte, pero me duró seis meses»
–El atletismo no le abandona, porque sigue vinculada ahora como entrenadora.
–Sigo vinculada ayudando, entrenando a gente. Al final, cuando me retiré me hice como una promesa: no voy a gastar tanto tiempo en deporte como hasta ahora porque no merece la pena. Como que había pasado esa etapa, pero me duró unos seis meses, hasta que me saqué el título. Ahora sigo, no te voy a decir igual, pero los fines de semana voy a competiciones y muchas tardes con niños a entrenar. Es algo que te gusta y no quieres llevar otro sistema de vida.
–Reparte su tiempo con los jóvenes de la Atlética y su proyecto 'Yes, we run'.
–Entreno en la Atlética Avilesina a niños y niños de fondo y medio fondo a partir de sub-16. Además, tengo un grupo de gente popular que empezó en la Atlética que por diversos motivos están en otros clubes y siguen conmigo. 'Yes we run' es cierto que está un poco transformado. La idea que creé cuando era profesional consistía en ir los sábados a las diez al Parque de Ferrera de forma gratuita. Cuando me retiré y me quedé embarazada lo transformé. La gente que entrena y se sigue sintiendo 'Yes, we run' quedamos para ciertos eventos. Antes era deporte femenino y ahora todos se sienten del grupo con objetivos distintos. Corren con la camiseta chicos y chicas, y cuando hago quedadas específicas se sigue fomentando el 'running' femenino.
«El deporte tiene también mucha disciplina que me ayudó muchísimo tras el diagnóstico»
–¿Cómo lleva la artritis reumatoide que le apartó del atletismo?
–Sigo corriendo de vez en cuando. Estoy bien, con mis dolores y molestias diarias que no se me quitan, pero con el tratamiento del hospital llevo una vida prácticamente normal. El deporte ayuda mucho en todos los sentidos, ya no sólo para controlar la enfermedad, que se controla con tratamiento, pero cuanto mejor esté y más fuerte, mejor lo voy a llevar, también a nivel mental. Cuando me diagnosticaron, después de la fase de tristeza y la fase de pelear contra ello, llegó la de cuidarme, de seguir los pasos a rajatabla, tener paciencia entre fase y fase ir probando, ver, subir y bajar. El deporte tiene también mucha disciplina que me ayudó muchísimo.
–Esa experiencia le hará ser también una motivadora, además de entrenar a la gente, ¿no?
–Al final, creo que la gente que corre lo hace por diversión y también por salud. Cuando estás en contacto con la gente sí que preguntan. El entrenador no es sólo: yo te pongo el plan de entrenamiento y ya está. Es estar para muchas decisiones. Me preguntan de salud, de alimentación, hacen grupo y preguntan, sobre todo gente joven que quiere abrirse camino en el deporte y tienen muchos más miedos y dificultades.
–¿Qué momento elige de su carrera deportiva?
–Es complicado, pero te diría quizás el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta. Era en Ribadesella, el hecho de correr en casa... También cuando corrí mi primera Media Maratón en Gijón e hice marca personal, o la clasificación para el Campeonato del Mundo Absoluto. Me quedaría con esos tres, uno sólo me cuesta.
–¿Hay mucha diferencia de su generación a la que entrena actualmente?
–No sé si tengo suerte o qué, pero tengo un grupo que hacen esto porque les gusta mucho y tienen muchísimas ganas de mejorar. Van a campeonatos de España, se motivan entre ellos, tampoco veo grandes diferencias. Bueno, ahora usan zapatillas de última tecnología, relojes que les marcan los ritmos, pero a nivel de motivación y ganas son iguales que nosotros en nuestra época.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión