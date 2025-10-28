La asturiana Ana Isabel González, campeona de la Copa Iberdrola de Boxeo

«Todos los combates los disfruto mucho», declara Ana Isabel González. La púgil asturiana de 26 años se impuso el pasado fin de semana en ... Vitoria en la Copa Iberdrola, un torneo organizado por la Federación Española, a la campeona madrileña, Andrea Guerroum. «Andrea tiene un estilo similar al mío. Le gusta aprovechar la distancia larga, es móvil. Creo que el público disfrutó». González se impuso con claridad, por 5:0, en la categoría de 60 kilogramos. El de la asturiana fue uno de los ocho combates de élite entre las mejores boxeadoras nacionales que acogió la capital alavesa el pasado fin de semana.

«Empecé a tomarme el boxeo en serio tras la pandemia, sobre todo gracias al entrenador de mi gimnasio, Pelayo Palicio. Empecé a practicarlo más en serio, a ponerme las manoplas y vimos que tenía potencial», explica González sobre sus inicios en la disciplina de contacto.

Su proyección meteórica la llevó a proclamarse campeona de España ya en 2023, en el evento celebrado en Melilla. «Fue muy especial, no me esperaba ir a un Campeonato de España y mucho menos salir campeona». En aquella ocasión lo hizo en la categoría de 63 kilogramos. En 2024 y 2025, en los que volvió a proclamarse como vencedora nacional, lo hizo en la categoría de 60 kilogramos, en la que volvió a competir el pasado fin de semana.

González trabaja en el mismo gimnasio en el que también entrena. «Doy clase y a la vez entreno porque me gusta que mis clases sean dinámicas», explica mientras afronta el próximo objetivo que tiene marcado en su calendario: el Campeonato de España de clubes. Será en La Nucía, en dos semanas, y González buscará también allí conseguir su triple corona del mismo modo que ya ha conseguido en el que se disputa por autonomías.

Paso a paso y sin perder la vista del presente, González aspira a dar el salto a pruebas más allá de las fronteras y tiene claro cuál sería su sueño. «Unos Juegos Olímpicos es lo máximo para cualquier deportista». El tren olímpico pasa en tres años.