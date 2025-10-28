El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ana Isabel González, a la derecha, vence su combate. FEDERACIÓN DE BOXEO
Boxeo femenino

La asturiana Ana Isabel González, campeona de la Copa Iberdrola de Boxeo

La púgil asturiana de 26 años se impuso por un contundente 5:0 a la campeona madrileña Andrea Guerroum en la categoría de 60 kilos

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 00:30

Comenta

«Todos los combates los disfruto mucho», declara Ana Isabel González. La púgil asturiana de 26 años se impuso el pasado fin de semana en ... Vitoria en la Copa Iberdrola, un torneo organizado por la Federación Española, a la campeona madrileña, Andrea Guerroum. «Andrea tiene un estilo similar al mío. Le gusta aprovechar la distancia larga, es móvil. Creo que el público disfrutó». González se impuso con claridad, por 5:0, en la categoría de 60 kilogramos. El de la asturiana fue uno de los ocho combates de élite entre las mejores boxeadoras nacionales que acogió la capital alavesa el pasado fin de semana.

