El Abril Adba Sanfer acelera al final y sigue en lo más alto

Lo del Aceites Abril Adba Sanfer esta temporada en Liga Femenina 2 es ya una cosa muy seria. Las avilesinas muestran la misma solvencia y ... fortaleza física y mental en casa y fuera para seguir sumando victorias. Llevan cinco en seis partidos y la última sabe aún mejor en tierras vascas, porque se fraguó en el último cuarto de partido en la cancha del Smartlog Ointxe (60-67).

La entrada a este duelo de las jugadoras que entrena Carlos Galán no fue sencilla, porque las locales les endosaron un parcial de 15 a 6 que obligó a reaccionar tanto en el banquillo como en la cancha. Esos nueve puntos abajo sirvieron de revulsivo para el Abril Adba Sanfer tras un breve descanso para recibir también instrucciones y pusieron las cosas en su sitio en el segundo cuarto devolviéndoles el parcial a las vascas (13-21).

Smartlog Ointxe Etxarte (6), Joana (5), Sonia (4), Oihane (3), Nerea (6) –equipo titular– Carrillo (9), Legarreta (5), Badiola (7), Bedia (15) y Naroa. 60 - 67 Aceites Abril Adba Sanfer Larsen (7), Sara Fraile (19), Janssen (6), Esther (15), Noemí Ugochukwu (13) –equipo titular– Marina, Lorena (2), Carlota, Prats y Carmen (5). Parciales 5-6, 13-21, 23-22, 9-18.

Incidencias Partido disputado en el Iturripe Kiroldegia de Arrasate.

A partir del descanso, el partido entró en una fase de igualdad en el juego que hacía presagiar un final de infarto. El tercer cuarto finalizó con sólo dos puntos de ventaja para el Ointxe (51-49). Las espadas estaban, por tanto, en todo lo alto para el último cuarto del partido. Ahí surgió la mejor versión del Abril Adba Sanfer para endosarle al equipo vasco un parcial de 9-18 y dejar el marcador en un 60-67 que mantiene a las avilesinas en lo más alto de la clasificación.

En el apartado anotador, destaca la aportación de Sara Fraile con 19 puntos, seguida por Esther (15) y Noemí Ugochukwu (13). Larsen anotó 7 puntos, Janssen 6, Carmen 5 y Lorena 2. En el Smartlog Ointxe, la máxima anotadora fue Bedia con 15 puntos, seguida por Carrillo con 9.

El Abril Adba recibirá la próxima jornada el sábado 15 de diciembre (20 horas, El Quirinal) al Mariscos Antón Cortegada.