El Abril Adba Sanfer cae en casa, pero continúa en la parte alta de la clasificación

El Aceites Abril Adba Sanfer no pudo sumar una nueva victoria en casa en un duelo reñido ante el Mariscos Antón Cortegada. A pesar de ... la derrota, las avilesinas siguen instaladas en la parte alta de la clasificación en un cómodo quinto puesto con sólo una victoria menos que los equipos que abren la tabla, el Maristas Coruña y el Ibaizabal.

La oportunidad de este sábado ante el Cortegada era buena para empatar en el liderato, pero el partido se les fue a las jugadoras que entrena Carlos Galán en un segundo cuarto que fue fatal, a pesar de que la diferencia final en el marcador refleja la igualdad y las opciones que hubo de remontada hasta el final.

Aceites Abril Adba Sanfer Larsen, Sara Fraile (20), Janssen (7), Esther, Noemí Ugochukwu (11) –equipo inicial– Lorena (3), Carlota (7), Prats (3), Carmen (2), Gabriela. 53 - 60 Mariscos Antón Cortegada Ezumah (11), Loureiro (16), Blanca (7), Sanmartín (4), Gara (3) –equipo inicial– Angulo (7), Lucía (2), Maira Fernanda (8), Andrea (2). Parciales 16-18, 7-16 (descanso) 11-12, 19-14.

Árbitros Nikita Ergin y David Sánchez.

Incidencias partido correspondiente a la séptima jornada del grupo b de Liga Femenina 2 de baloncesto disputado en el Complejo Deportivo Avilés.

El Cortegada se fue al término del primer cuarto sólo dos puntos arriba. Las espadas estaban en todo lo alto, pero el equipo visitante apretó el acelerador en un segundo parcial que fue decisivo (7-16) para irse al vestuario 23-34.

El Abril Adba Sanfer regresó a la cancha con la misión de reducir cuanto antes las diferencias, pero no lo consiguió en el tercer cuarto (parcial de 11-12). Había que remar a contracorriente en la recta final y, aunque las avilesinas lograron recortar distancia en cinco puntos, fue imposible apuntarse la que sería la sexta victoria en siete partidos esta temporada.

La máxima anotadora del equipo local fue Sara Fraile, con veinte puntos, seguida de Noemí Ugochukwu, con 11 y de Janssen (7).

El Abril Adba visitará en la próxima jornada al tercer clasificado, el Mipelletymas B. F. León el sábado 22 de noviembre a las 20.30 en la capital leonesa.