Entrada a canasta de una jugadora del Abril Adba Sanfer. Pablo Nosti
Abril Adba Sanfer 53-Mariscos Antón Cortegada 60

El Abril Adba Sanfer cae en casa, pero continúa en la parte alta de la clasificación

Las avilesinas no pudieron remontar once puntos de desventaja al descanso

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

El Aceites Abril Adba Sanfer no pudo sumar una nueva victoria en casa en un duelo reñido ante el Mariscos Antón Cortegada. A pesar de ... la derrota, las avilesinas siguen instaladas en la parte alta de la clasificación en un cómodo quinto puesto con sólo una victoria menos que los equipos que abren la tabla, el Maristas Coruña y el Ibaizabal.

