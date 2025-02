El mejor Adba pone contra las cuerdas al líder Baxi Ferrol

A. B. AVILÉS. Domingo, 21 de febrero 2021, 02:35 | Actualizado 10:51h. Comenta Compartir

En baloncesto, y sobre todo en categorías como Liga Femenina 2, es muy difícil que haya sorpresas. Menos ante un líder Baxi Ferrol que contaba antes del encuentro sus veinte partidos disputados por victorias. Pero el Adba a punto estuvo de darla ayer en El Quirinal en un partido que pese a todo tardará en olvidarse en el pabellón (54-69).

Durante treinta minutos, con un baloncesto de quilates y un gran acierto anotador por parte del tándem que forman Marcy Gonçalves y Artémis Afonso, el Adba fue capaz de no sólo dominar al Baxi Ferrol, sino de lograr ventajas de hasta quince puntos. Tras superar a su rival por 12-9 en el primer cuarto y 19-7 en un segundo cuarto para enmarcar, las avilesinas se permitieron soñar con la campanada no de la jornada, sino del año. Pero el 31-16 resultó no ser suficiente.

El Baxi Ferrol, que cuenta con una envidiable rotación, posiblemente la clave principal de sus impresionantes números este curso, se ajustó tanto en defensa como en ataque y dio un recital tras el descanso para superar al Adba por físico y talento. El equipo avilesino intentó por todos los medios mantenerse en el partido y llegó por delante en el marcador al último cuarto (44-43), pero el Ferrol ya había cogido velocidad de crucero y el huracán anotador se volvió imparable.

Con una rotación muy justa, el equipo avilesino acabó por claudicar aunque con la cabeza muy alta, después de hacer una primera parte que volvió a evidenciar que las de Sergio Cubeiro tienen mimbres para lograr la permanencia. En cualquier caso, los rivales también juegan y la lucha por la salvación está al rojo vivo en estos momentos.