«La victoria del domingo ha dado mucho ánimo al equipo» Marcy Gonçalves, ahora con Portugal disputando el clasificatorio para el Eurobasket, está siendo una de las jugadoras más importantes del Adba Marcy Gonçalves conduce el balón, con Elisabet López buscando el desmarque, durante un partido de esta temporada. / FUNDAVI SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 5 febrero 2021, 02:08

Aunque nació en Venezuela, Marcy Gonçalves ejerce desde niña como portuguesa, país al que lleva representando muchos años, desde las categorías inferiores hasta la selección nacional, de cuyo plantel es asidua. A sus 30 años, este verano llegó al Adba con la misión de ser una de las jugadoras clave del equipo, algo que, yendo de menos a más, ha acabado por conseguir.

«Estoy muy contenta por estar en un club como el Adba. Está siendo una experiencia muy productiva para mí y me siento privilegiada por estar haciendo algo que amo en estos tiempos tan difíciles», explica. Marcy fue designada como MVP de la pasada jornada en Liga Femenina 2 merced a sus grandes números frente al Magectias: 17 puntos, 11 rebotes, 4 recuperaciones y 2 asistencias para un total de 29 puntos de valoración.

Sus grandes actuaciones le permiten seguir siendo una fija con Portugal, selección a la que está representando esta semana en los partidos clasificatorios de cara al próximo Eurobasket. «No es fácil adaptarse a jugar con tu club y con tu selección en competiciones que se solapan, pero creo que las jugadoras tenemos que adaptarnos a todo tipo de escenarios», sostiene. Además, acudir con Portugal le permite «volver a casa y estar con la familia y disfrutar del clima. Se agradece».

La alero es optimista de cara a que el Adba pueda conseguir la permanencia en la categoría esta temporada. «Estamos trabajando mucho para conseguirlo y creo que con la victoria del domingo los ánimos aumentaron y sabemos que el único camino para luchar por la permanencia es este», asume la jugadora, que no estará disponible este domingo en el partido frente al GDKO Ibaizábal en tierras vascas.

A nivel personal, Marcy se exige mucho más, a pesar de que este curso está promediando 11,1 puntos, 6,6 rebotes, 1,6 asistencias y 2,2 robos en 35 minutos por partido y un total de 17 disputados. «Como jugadora nunca estoy contenta con lo que hago. Quiero mucho más y considero que lo que he hecho con anterioridad ya forma parte del pasado. Creo que es el pensamiento que todos debemos tener como equipo y a nivel individual: trabajar para mejorar día a día».

Su buen papel y la presencia competición tras competición con la selección de Portugal podrían relanzar a Marcy este verano en el mercado, si bien la jugadora prefiere ir paso a paso. «Llevo ya muchos años representando a Portugal y estoy muy orgullosa de ello, pero eso no me lleva a pensar que me va ayudar a estar aquí o allí», asegura.

«Mi pensamiento es mejorar cada partido y aprender día a día en esta Liga, con mis compañeras y también con mi entrenador», reflexiona. Eso sí, «está claro que si hago bien las cosas el trabajo seguramente sea recompensado, pero no es algo que me preocupe ahora mismo».