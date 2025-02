El Grupo renuncia a jugar por el ascenso

Lunes, 24 de mayo 2021, 02:04 Comenta Compartir

J. L. C. El Grupo Covadonga, que se proclamó brillantemente campeón de la Primera femenina, renunció a jugar la fase de ascenso a la División de Honor Plata, lo que hará en su beneficio el Unión Financiera Base Oviedo, que entrena Diego Lafuente. El motivo de no disputar dicha competición el equipo que entrena Andrea Martínez es que es un conjunto muy joven que no reúne el número suficiente de fichas sénior, al contar con varias cadetes y juveniles en sus filas.