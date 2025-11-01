Dura derrota del Real Oviedo Femenino ante el filial del Barça

El Real Oviedo Femenino encajó una dura derrota en su visita al filial del FC Barcelona (4-1). Se reanudaba la competición tras una semana ... de parón por los compromisos internacionales y las azules acudían a la cita de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la necesidad de sumar los tres puntos en liza y acabar con la dinámica de cinco partidos consecutivos sin ganar.

El escenario no era propicio para ello ya que enfrente estaba el actual líder de la Primera RFEF Futfem y enseguida lo confirmó Natalia Escot, quien a los once minutos de juego batía a Laura Martínez para poner por delante a las suyas. Pasada la media hora, Laia Martret ampliaba la ventaja culé. Tras el 2-0 reaccionó pronto el Oviedo con un gol de Vera Rico. Sin embargo, la alegría duró muy poco porque Carla Juliá hacía dos minutos después el 3-1 para las catalanas.

Así se llegó al descanso y, ya en la segunda mitad, no tardó en llegar un nuevo tanto para las locales. Celia Segura firmaba el cuarto para el conjunto culé y con ello cerraba el choque.

Con este resultado las asturianas acumulan seis partidos sin ganar y seguirán una jornada más en puestos de descenso. El equipo de Andrea Suárez se centra ahora en la Copa del Rey, competición que alcanza la tercera ronda y en la que las carbayonas recibirán el próximo jueves a las 21 horas en El Requexón la visita del Sevilla de la Liga F.

Las jugadoras de Andrea Suárez tendrán en las sevillistas a un duro rival, aunque también será un partido motivante. No obstante, la Copa del Rey no puede opacar la marcha en Liga, con una trayectoria negativa que mantiene al conjunto carbayón en puestos de descenso con solo una victoria, tres empates y cuatro derrotas.