¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las jugadoras del Real Oviedo Femenino, al inicio del encuentro. E. C.

Dura derrota del Real Oviedo Femenino ante el filial del Barça

Las jugadoras azules llevan seis jornadas consecutivas sin ganar tras salir goleadas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper

Álvaro Fernández

Oviedo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:14

El Real Oviedo Femenino encajó una dura derrota en su visita al filial del FC Barcelona (4-1). Se reanudaba la competición tras una semana ... de parón por los compromisos internacionales y las azules acudían a la cita de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la necesidad de sumar los tres puntos en liza y acabar con la dinámica de cinco partidos consecutivos sin ganar.

elcomercio Dura derrota del Real Oviedo Femenino ante el filial del Barça

Dura derrota del Real Oviedo Femenino ante el filial del Barça