Insuficiente reacción del Real Avilés Femenino ante un rival directo

El Real Avilés Industrial Femenino sufrió una dura derrota en tierras eibarresas al caer por 3-1 ante la SD Eibar B, uno de sus ... rivales directos en estos momentos de la temporada. El conjunto de Iván González mostró dos caras bien diferenciadas, con una segunda mitad en la que disfrutaron incluso de ocasiones para hacer la igualada.

En la primera parte, las blanquiazules estuvieron a merced de su rival, con un mayor ritmo de juego por parte de las locales. Karolina se aprovechó de una buena pared para definir ante Casao y hacer el 1-0. En los primeros 45 minutos, el Eibar B salía vencedor de los duelos, una tónica que varió en la segunda mitad, en la que las blanquiazules dieron un vuelco a su imagen cambiando de dibujo y pasando a un 4-4-2.

Eibar B Garazi; Irati, Ane, Araia Yerobi, Maren; Nerea Gallastegui (Nahia, min. 74), Itxaso, Noa Ruiz, Karolina; Intza Apellaniz (Uxue, min. 74) y Lorea (Ainhoa, min. 86). 3 - 1 Real Avilés Industrial Femenino Casao; Cris, Eli, María Iglesias, Ayuso (Noa, min. 46), Goretti; Pali (Laura Tomàs, min. 61), Nuria, Laura Lobo (Tati, min. 75); Daniela (Sarina, min. 44) y Shara (Pradilla, min. 46). Goles 1-0, min. 37: Karolina. 2-0, min. 54: Itxaso. 2-1, min. 59: Sarina. 3-1, min. 89: Karolina.

Árbitro Nuria Mancebo. Amonestó a la local Karolina, y a las blanquiazules Goretti y Sarina.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 9 de Segunda Federación disputado en la Ciudad Deportiva de la SD Eibar – Areitio 1.

Todo ello a pesar de que el segundo acto comenzó con una acción polémica, en el que las blanquiazules pidieron fuera de juego de Itxaso, que aprovechó su posición ante Casao para hacer el 2-0. Sin embargo, el Real Avilés se volvió a meter de lleno en el partido sólo cinco minutos después con el gol de Sarina, que resolvió la delantera tras robarle el balón a la portera rival.

Con el conjunto avilesino buscando la igualada y disponiendo de varias ocasiones para hacer la igualada, llegó el definitivo 3-1 en el minuto 89, que tiró al traste el esfuerzo de las jugadoras por sacar algo positivo de su visita a la Ciudad Deportiva del Eibar. Con esta derrota, el Real Avilés Industrial Femenino se queda en penúltima posición de la tabla de clasificación en su grupo con cuatro puntos en el casillero.