Isina: «Ojalá sea el primer partido de muchos en el Tartiere» La capitana del Real Oviedo femenino no quiere que el paso que dará su equipo jugando en el Carlos Tartiere la última jornada de liga sea algo anecdótico: «llevábamos mucho tiempo esperando este momento, ojalá no se quede solo en el partido de este 30 de mayo» Ana Lacalle, Javier Cordero, José Moro, Conchita Méndez e Isina, durante el acto. / jose vallina MARÍA SUÁREZ Jueves, 13 mayo 2021, 14:40

Este jueves, bajó un 'orbayu' que dio tregua justo en el momento adecuado, fue presentado el que será el primer partido de fútbol femenino que se dispute en el Carlos Tartiere. Un choque histórico que enfrentará a Real Oviedo y AEM (domingo 30, 12 h) y que una de las jugadoras que lo disputarán, la capitana oviedista Isina, espera que sea «el primero de muchos».

La atacante azul explicó a pie de campo que el vestuario oviedista recibió la noticia «con mucha alegría, ganas e ilusión» porque se trata de un paso al frente que llevaban esperando mucho tiempo y que no debiera quedarse en algo anecdótico. «Jugar en el Tartiere es algo que siempre imaginé pero que no pensaba que podía llegar. Ha llegado y vamos a vivir esa bonita experiencia, pero ojalá no se quede solo en el de este 30 de mayo», deseó la futbolista ovetense.

El presidente del conjunto azul, José Moro, dio las gracias tanto al Ayuntamiento como al Real Oviedo, responsables de que el club que preside pueda «cumplir un sueño» en la última jornada de liga y le ponga «un broche de oro» a una temporada atípica por la pandemia.

En esa línea, la concejala de Deporte Conchita Méndez, agradeció al consistorio y al club el trabajo de los últimos días de cara a hacerlo posible. Para la edil, las chicas del conjunto azul han hecho «un esfuerzo sobrehumano» para poder seguir compitiendo, estudiando, trabajando y viajando, y el premio es más que merecido. «Se han adaptado en todo momento a nuestros protocolos, han sido circunstancias difíciles y pese a ello siguen con esa trayectoria ascendente y han hecho una temporada magnífica», comentó, a pesar de que no se ha logrado el ansiado regreso a Primera.

Al acto acudieron también la vicepresidenta y fundadora del club, Ana Lacalle, y el director deportivo de la entidad carbayona, Javi Cordero, que fueron recibidos en el propio Carlos Tartiere por el responsable del área Social del Real Oviedo, Miguel Sanz.