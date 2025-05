El Oviedo femenino, sin complejos a por el ascenso

El Real Oviedo femenino inicia este mediodía en tierras canarias su andadura en el 'play off' de ascenso a Primera RFEF. Una segunda fase ... de la competición que comenzará a las 13 horas, en horario peninsular, en el Maximino Bacallado de La Esperanza, donde medirán sus fuerzas con el filial del Unión Deportiva Costa Adeje Tenerife.

La azules han hecho borrón y cuenta nueva después de no lograr retener el liderato liguero, que tenía como premio el ascenso directo, y ya están centradas en intentar dar el salto de categoría por el camino largo.

En el vestuario de San Claudio afrontan esta eliminatoria como una nueva oportunidad de lograr el ansiado ascenso de categoría y con ello ponerle la guinda a una gran temporada.

«Será un partido muy duro porque ellas practican un fútbol directo. Será una guerra, pero vamos preparadas»

«Tenemos ganas de que llegue el partido y mostrar allí nuestra mejor versión. Soñamos con el ascenso», asegura la centrocampista Sheila Elorza. No obstante la jugadora vasca se muestra cauta ya que «sabemos que van a ser dos partidos muy duros». Por eso tiene claro que «debemos de tener los pies en el suelo porque el Tenerife nos va a poner las cosas muy difícil». En unos términos similares se manifestó también Andrea Suárez quien asegura que llegan esta penúltima cita de la temporada «con las pilas cargadas y con ganas de hacer un buen trabajo». La entrenadora apela a la buena temporada despachada por las suyas para sacar adelante la eliminatoria. «Durante toda la temporada hemos pasado por muchos baches», comenta. La de Posada de Llanera apunta al terreno de juego sintético como uno de los handicaps a los que se tendrán que enfrentar.

Enfrente, las azules tendrán a un filial de un equipo de la Liga F, que cuenta en sus filas con futbolistas con dilatada experiencia en superiores categorías y con la que fuese jugadora del Sporting la pasada campaña, María Gómez. Un equipo experimentado en este tipo de compromisos que luchará por el ascenso tras el frustrado intento de la pasada campaña. Se trata de un conjunto «muy duro que practica un juego directo. El partido allí va a ser una guerra y vamos preparadas», comenta Elorza.

En tierras canarias la centrocampista Eulalia Lemes no esconde los nervios previos al choque pero asegura que «lo afrontamos con muchísima confianza en nosotras y con las cosas claras». Las blanquiazules quieren alargar la buena dinámica del cierre de temporada que «ha sido bastante bueno». El 'Akeki', como así se le conoce en las islas, también finalizó la temporada regular en el segundo puesto pero en el Grupo 2. No obstante, las asturianas cuentan con mejores números, por lo que el partido de vuelta se jugará en Oviedo y por lo tanto la eliminatoria se decidirá en el José Ramón Suárez Fernández de San Claudio, el próximo domingo día 18 a las 12 horas. Una buena noticia a juicio de Sheila Elorza ya que «jugar la vuelta en casa es un plus por poder tener a nuestra gente cerca. Jugar en casa siempre te da un extra».

La expedición partió ayer rumbo a las islas en dos vuelos diferentes ante la falta de plazas para poder desplazarse todas juntas. En esa lista no están ni Carlota Sánchez, ni Elena Pradilla que se han quedado en Asturias por decisión técnica.