¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cristina Cauñón trata de conducir el balón ante una rival. R. O.

El Oviedo femenino continúa en una dinámica negativa

Las azules, que encadenan siete partidos sin ganar, tuvieron las ocasiones más claras pero acabaron cediendo ante el Alavés

Álvaro Fernández

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

El Real Oviedo femenino continúa inmerso en su particular bache de resultados. Las carbayonas cayeron por la mínima ante el Alavés (0-1) en un ... choque en el que tuvieron las ocasiones más claras para ganar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

