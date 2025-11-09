El Oviedo femenino continúa en una dinámica negativa

El Real Oviedo femenino continúa inmerso en su particular bache de resultados. Las carbayonas cayeron por la mínima ante el Alavés (0-1) en un ... choque en el que tuvieron las ocasiones más claras para ganar.

Tras la eliminación copera regresaban las azules a la liga, y lo hacían con un partido exigente ante el segundo clasificado. Un equipo que saltó al césped de El Requexón decidido a buscar la victoria. Sin embargo, la más clara la tuvo Mbappé a los diez minutos. La delantera recogió un balón en su propio área y recorrió el campo de punta a punta con una rápida contra para encarar a Sofía pero su disparo se fue desviado. La primera para las vascas llegó con un testarazo de Raquel que se marchó fuera.

Con el paso de los minutos el equipo visitante se hizo con el control. Tenían el balón pero apenas generaban peligro. Aún así Laura Martínez, con una gran estirada, evitó el 0-1 tras un córner. La meta volvió a ser protagonista minutos después despejando un potente disparo de Carmen Sobrón.

Ya en el segundo acto, siguió llevando la iniciativa el cuadro alavesista y las azules trataban de salir a la contra. Apretaban las vascas y Merche Izal recogió un balón muerto en el área pero su disparo se fue alto, y Guallar envió el cuero al lateral de la red.

Mbappé la tuvo en el otro área pero no definió y si lo hizo Navajas que se internó por la izquierda y su disparo se envenenó tras golpear en Eva Lois para colarse en la portería.

Vera Rico tuvo el empate en la siguiente jugada tras hacerse con un balón después de un mal despeje de Sofía pero el disparo de la atacante acabó estrellándose en el cuerpo de la portera.