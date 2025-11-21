El Real Avilés Industrial Femenino inicia hoy una nueva etapa inmerso en las prisas que ya entran para salir de los puestos de descenso. El ... partido de este sábado (16.15 horas, La Toba) ante el Atlético de Madrid C será el debú de Javi Gómez como entrenador. El gijonés está convencido de que tiene mimbres para revertir la situación del equipo y quiere que lleguen las victorias cuanto antes.

–¿Cómo surgió su fichaje?

–Después de un contacto previo con la Federación Asturiana para hacérselo saber porque llevaba las últimas tres temporadas con ellos, contactó conmigo Pedro Arboleya.

–¿Tenía información previa del Real Avilés Femenino?

–Sí, generalmente suelo hacer un seguimiento por mi cargo en las categorías inferiores y en la selección asturiana sub-16 de gran parte de los equipos. Además, por deformación profesional también suelo seguir los a primeros equipos. Había visto al Real Avilés tres veces esta temporada y ahora ya muchas más. He visto todos los partidos que he podido en vídeo en casa, además de fuera presencial.

–¿Cuál es el diagnóstico de este 'enfermo' inesperado?

–Lo que está claro es que cuando se produce una situación así es porque las cosas no están transcurriendo de la manera adecuada. Estoy contento con el equipo que veo, creo que hay que recuperar la confianza y demostrar el nivel que tiene el equipo. Evidentemente, tenemos carencias, en ataque hay cosas que mejorar y en líneas globales tenemos que ser más competitivas. Pero hay buen equipo, buenas jugadoras y mimbres para hacer cosas. La exigencia es máxima, el compromiso está asegurado, y espero y tengo la convicción de que las cosas irán bien.

Refuerzos «Quizás nos falta alguna jugadora que aporte números en cuanto a gol, verticalidad y profundidad»

–¿Cree que a las jugadoras les ha podido la presión de que fijar objetivos mayores que la permanencia esta temporada?

–Puede ser. Evidentemente, los retos son siempre por un lado motivadores y por otro una exigencia, y a veces hay que adaptarse a eso. Si no se van dando los resultados que se esperaban puede que pierdas la capacidad de desarrollar. Por eso, lo primero es recuperar la confianza, la tranquilidad de saber que si haces las cosas bien se van a conseguir los resultados, y esa alegría que te da un punto más, y que yo sea capaz de sacar un cien por cien.

–¿Hay mejor o peor equipo que el año pasado?

–No me gusta hacer ese tipo de comparativas. Sería injusto, no conocía a nivel interno el año pasado. Es verdad que se ha perdido a alguna jugadora que en ataque daba profundidad y números en cuanto a gol que echamos de menos. Por eso quizás tengamos que plantear que hay que mejorar en ataque, pero el equipo sabe manejar el balón con criterio de juego y nivel. Es importante que se centren y pierdan sus miedos, que es normal en una situación como la actual. Tenemos la sensación de que los resultados no son justos con lo que merecemos, como se vio en la última jornada, ante un equipo que lidera y que está haciendo las cosas muy bien, y el Avilés nunca le perdió la cara al partido. Eso demuestra que hay jugadoras con un nivel muy alto. Podremos ser capaces y tenemos el reto de exigirnos más, partido a partido, y el primero es este sábado. Si vienen resultados positivos, esa mejora será más acentuada.

Resultados «Tenemos la sensación de que no son justos con lo que se merece, como se vio en la última jornada»

–En los partidos se ven carencias ofensivas para hacer más daño a las rivales, que parecen cómodas atrás.

–Siempre digo que los equipos se construyen de manera que defienden todos y atacan todos. Es verdad que quizás nos falta alguna jugadora que aporte esos números en cuanto a gol, verticalidad y profundidad, una referencia para que las que juegan por dentro y fuera tengan más facilidad combinativa.

–Todo apunta a que habrá que reforzarse en el mercado invernal.

–Vamos a trabajar los que somos, y si después conseguimos en diciembre alguna incorporación, bienvenida será. Y si no, pelearemos con lo que tenemos, que es mucho porque tenemos un buen equipo para estar muchísimo más arriba. Es un equipo capaz de tener resultados a lo largo de los partidos que quedan.

–¿Tiene algún objetivo para los próximos meses?

–Vamos a pensar en ganar el siguiente partido. Estoy convencido de que hay equipo para estar en una posición más tranquila. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y pensar en el siguiente partido. Y si ganamos muchos partidos seguidos, el objetivo seguirá siendo que volvamos a ganar.

–¿Qué le atrajo del Real Avilés para hacerse cargo del primer equipo femenino?

–Cuando tomé la decisión de venir es porque es un club ilusionante, donde se están haciendo muchas cosas bien y hay margen para poder trabajar, esa es la línea a seguir. Además, es un club representativo de una ciudad que también está creciendo y que fomenta el deporte femenino.