El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javi Gómez, en uno de sus primeros entrenamientos con el Real Avilés Femenino en La Toba. Arnaldo García

Javi Gómez, nuevo entrenador del Real Avilés Femenino

«Hay que recuperar la confianza y demostrar el nivel que tiene el equipo»

«Evidentemente, tenemos carencias, pero hay buen equipo, buenas jugadoras y mimbres para hacer cosas»

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

El Real Avilés Industrial Femenino inicia hoy una nueva etapa inmerso en las prisas que ya entran para salir de los puestos de descenso. El ... partido de este sábado (16.15 horas, La Toba) ante el Atlético de Madrid C será el debú de Javi Gómez como entrenador. El gijonés está convencido de que tiene mimbres para revertir la situación del equipo y quiere que lleguen las victorias cuanto antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  7. 7

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Hay que recuperar la confianza y demostrar el nivel que tiene el equipo»

«Hay que recuperar la confianza y demostrar el nivel que tiene el equipo»