Un doblete de Laurina para pasar a la historia del Carlos Tartiere

María Suárez Domingo, 30 de mayo 2021, 15:21 | Actualizado 15:31h. Comenta Compartir

El Real Oviedo femenino y el Carlos Tartiere escribieron la primera página conjunta de su historia con sabor a triunfo y con Francesc Arnau en el recuerdo. Tras varios homenajes al que fuera director deportivo azul, que recayeron sobre la figura de su mujer María José Camacho, las oviedistas cuajaron un buen partido donde a pesar de la falta de ocasiones su efectividad se hizo valer. Dos tantos de Laurina en la segunda mitad sellaron un cómodo triunfo ante el SE AEM (2-0) en un choque en el que solo se jugaba el vivir una jornada histórica. Los tres puntos sirven también para certificar la tercera plaza de las azules en el Grupo Norte D de Reto Iberdrola.

En la primera parte el juego se dirimió fundamentalmente en mediocampo, donde ambos equipos se alternaron en la búsqueda de espacios para profundizar y en el cierre de los mismos al rival. A pesar de la novedad del escenario, fueron las ilerdenses las que solo necesitaron unos pocos minutos para llegar al área contraria con peligro. Lo lograba Patri aprovechando un pase filtrado pero lo hacía en fuera de juego, por lo que la acción, que había parado igualmente Miralles, quedó invalidada.

Fue el primer y único acercamiento con verdadero peligro sobre la meta de la guardameta azul. Sin demasiada presencia en ninguna de las áreas, solo algún tiro exterior puso a prueba la atención de las porteras. La más clara llegó al filo del descanso, cuando un pase filtrado a Carlota habilitó a la delantera entre las centrales para rematar a puerta. Su disparo cruzado superó la salida de Mireya pero se fue fuera, rozando el poste izquierdo de la portería. El marcador no se movió y se llegó al descanso con el empate a cero.

Tras la reanudación de nuevo fueron las jugadoras entrenadas por Roger Lamesa las que intentaron sorprender primero. Su tentativa fue a balón parado, en una falta ejecutada por Alexia que remató Nadia en el primer palo pero atrapó Miralles, atenta bajo palos.

Fue en la siguiente acción cuando las azules desatascarían el partido. Lo hizo una de las que nunca fallan, Laurina, que entró al segundo palo para rematar al fondo de las mallas un centro medido de Isina desde la derecha. Gol y asistencia para los dos pilares de un Real Oviedo que tiene en las asturianas a su mayor seña de identidad y experiencia pese a la juventud de ambas.

Las de José Aurelio Crespo volvieron a ver puerta, a un cuarto de hora del final, y de nuevo con las dos asturianas como protagonistas. Una jugada hilada entre Isina y Yuki, que fue quien asistió a Laurina esta vez, acabó con un pase entre líneas de los que no perdona la luanquina. La atacante azul no falló ante Mireya y coló el balón por el palo largo tras golpear el esférico con la zurda. Nada pudo hacer la guardameta pese a su estirada y tampoco Iris, que no llegó a tiempo para tapar el disparo de la internacional asturiana.

Natalia, jugadora más adelantada en el tramo final de las Roger Lamesa, intentó provocar algún fallo en la salida de balón con su presión adelantada. Sin embargo, Miralles resolvió esas situaciones en su área y las ilerdenses se fueron de un partido también histórico para ellas sin lograr ver puerta. Marcó Pixu de vaselina con el tiempo casi cumplido, pero el gol no subió al luminoso por claro fuera de juego.