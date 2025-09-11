El Sporting femenino sella el pase ante el Avilés en los penaltis

El Sporting se llevó el duelo regional de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina tras vencer al Real Avilés en Mareo. Las ... de Sergio Nieto lograron el pase de ronda en un choque que se decidió en los lanzamientos de penalti (4-3) después de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizasen sin goles.

Fue un duelo muy disputado e igualado. Sin un claro dominador y con pocas ocasiones. Las más claras en la primera mitad fueron para las avilesinas, que se encontraron hasta en dos ocasiones con el travesaño. Pasado el minuto 10, un disparo de Pali se estrellaba en el larguero y en el 40 era Goretti la que se encontraba con la madera.

Tras el paso por los vestuarios las gijonesas dieron un paso adelante, pero el marcador de no se movió. Y en la prórroga siguió la igualdad y, ya en los lanzamientos desde los once metros, la portera Carbajal fue la protagonista al detener dos penas máximas. Testa fue la encargada de hacer el tanto definitivo que le daba el pase al equipo rojiblanco. Antes marcaron Nuri Cueto, Abril y Ávila, para las gijonesas, e Igle, Goretti y Cristina, para las avilesinas.

Ambos conjuntos volverán a verse las caras el domingo, a las 12.30 horas en Mareo, pero esta vez en un partido correspondiente a la segunda jornada de la competición liguera en Segunda RFEF.

El Real Oviedo Femenino, por su parte, goleó al Atlético Villalonga (0-6) para certificar su pase a la segunda ronda.

Las azules hicieron valer su condición de equipo de superior categoría ante el conjunto pontevedrés para seguir adelante en la competición del KO. Andrea Suárez optó por las rotaciones, dando entradas a una serie de jugadoras que no tuvieron minutos el pasado sábado en la primera jornada liguera.

El partido quedó prácticamente sentenciado antes del descanso. A la media hora de juego, ADT abrió el marcador y diez minutos después Laurina amplió la ventaja. Sheila Garrido firmó el tercero justo antes de que el equipo enfilase el camino de los vestuarios. Ya en el segundo tiempo, ADT hizo el cuarto, Anina el quinto y Andrea Sordo redondeó el marcador.

Tras esta contundente victoria las carbayonas vuelven a centrarse en la Liga. Concretamente, en el partido del próximo domingo, a las 11 horas, ante el Tenerife B, en el que será su estreno como locales esta temporada en El Requexón.