La centrocampista Sandra avanza ante la presión de una rival. J. C. ROMÁN
Fútbol femenino

El Sporting femenino sella el pase ante el Avilés en los penaltis

El Oviedo goleó al Atlético Villalonga a domicilio en su eliminatoria de la Copa de la Reina

Álvaro Fernández

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El Sporting se llevó el duelo regional de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina tras vencer al Real Avilés en Mareo. Las ... de Sergio Nieto lograron el pase de ronda en un choque que se decidió en los lanzamientos de penalti (4-3) después de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizasen sin goles.

