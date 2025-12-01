Ceila Mesa, bronce en la Copa Base cadete en un buen torneo para la comarca avilesina

La gimnasia rítmica de la comarca avilesina sigue dando alegrías, no sólo en las competiciones autonómicas, sino también en las pruebas de carácter nacional en ... las que siempre hay jóvenes valores clasificadas. En este caso, tocaba el turno de la Copa de España Base Individual que se celebró durante este pasado fin de semana en el polideportivo de Gallur de Madrid.

El Club Valoe de Avilés participaba en esta prueba con cuatro gimnastas, una en categoría infantil (Lucía Fernández) y tres en cadete (Mara González, Ceila Mesa y Eire Menéndez). El mejor resultado fue para Ceila Mesa, que consiguió un excepcional tercer puesto y medalla de bronce cadete. En esa misma categoría, Mara González entró entre las diez mejores y Eire Menéndez se clasificó en el puesto 32. Además, en infantil Lucía Fernández acabó en posición 26.

Ampliar Cayetana Prendes, del Club Rítmica Piedras Blancas. LVA

Por su parte, el Club Gimnástico Versalles participaba en la Copa Base Individual con Alienda Valera, en categoría benjamín, y Marina García, en alevín. Alienda acabó en la posición 29 de su competición, mientras que cabe destacar el duodécimo puesto de Marina García en alevín.

Además, el Club Rítmica Piedras Blancas se llevó una gran alegría al ver como Cayetana Prendes, la única gimnasta que consiguió plaza en el campeonato, se metía entre las quince primeras. Esta actuación de la única representante de Castrillón tiene doble mérito porque, debido a las inundaciones en la comarca avilesina, llevaba quince días entrenando sin tapiz.

Además, las gimnastas avilesinas Marina García (alevín del Versalles) y Ceila Mesa (cadete del Valoe) participaron representando a Asturias en la prueba por autonomías. Ambas contribuyeron a la quinta posición de la selección regional.