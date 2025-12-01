El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ceila Mesa, a la derecha, junto a los otros podios asturianos, Malena Muñiz (Club Galaica) tercera en juvenil, y Alén Martínez (Club Mieres) primero en benjamín masculino. LVA
Gimnasia rítmica

Ceila Mesa, bronce en la Copa Base cadete en un buen torneo para la comarca avilesina

Las gimnastas clasificadas del Valoe, Versalles y Piedras Blancas completaron una actuación meritoria

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:49

Comenta

La gimnasia rítmica de la comarca avilesina sigue dando alegrías, no sólo en las competiciones autonómicas, sino también en las pruebas de carácter nacional en ... las que siempre hay jóvenes valores clasificadas. En este caso, tocaba el turno de la Copa de España Base Individual que se celebró durante este pasado fin de semana en el polideportivo de Gallur de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  6. 6

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  7. 7 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  8. 8 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  9. 9

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ceila Mesa, bronce en la Copa Base cadete en un buen torneo para la comarca avilesina

Ceila Mesa, bronce en la Copa Base cadete en un buen torneo para la comarca avilesina