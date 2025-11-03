El Lobas Global Atac solo sabe ganar
El cuadro ovetense se lleva el duelo por el liderato ante el Boadilla y mantiene el pleno de victorias en Liga
L. M.
GIJÓN.
Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00
Pocas pegas se le pueden poner al Lobas Global Atac en este inicio de temporada: cinco partidos, cinco victorias. El cuadro ovetense se llevó ... ayer en el Florida Arena el duelo por el liderato contra el Ikasa Boadilla, que llegaba invicto a la capital asturiana. Las carbayonas impusieron su ley desde el principio, firmando un parcial de 4-1 de salida corriendo al contraataque y con Aida Fernández aportando paradas. El Ikasa Boadilla nunca pudo reducir la diferencia a menos de dos goles ante un Lobas Global Atac Oviedo muy firme. Con este triunfo el Lobas Global Atac Oviedo continÚa como lÍder de División de Honor Oro por tercera jornada consecutiva pero por primera vez ocupa la cabeza en solitario, con dos puntos de ventaja sobre Zuazo, Uneatlántico Pereda e Ikasa Boadilla.
