Al Lobas Global se le atraganta Ciudad Real
El equipo carbayón cae en Bolaños de Calatrava y cosecha sus dos derrotas en sendas visitas a la provincia manchega
G. Fernández
Oviedo
Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:44
Ciudad Real se convierte en tierra maldita esta temporada para el Lobas Global Atac Oviedo. Las azules cosecharon su segunda derrota liguera en la ... misma provincia donde encajaron la primera, cayendo esta vez ante el Vino Doña Berenguela Bolaños por 26-23, resultado que además apea del liderato al conjunto ovetense.
Comenzaron bien las carbayonas, pero un mal final del primer acto les hacía ir al descanso ya 15-12 abajo. Tras encajar el 16-12 nada más comenzar el segundo tiempo el Lobas Global Atac Oviedo firmó sus mejores minutos, aprovechando dos exclusiones locales para firmar un parcial de 0-4 con el que empataba el partido (16-16). Sin embargo el Vino Doña Berenguela Bolaños retomó la delantera y las carbayonas se atascaron en ataque, siendo capaces únicamente de anotar dos goles en 15 minutos, lo que permitió a los locales tomar una ventaja ya definitiva para terminar llevándose el triunfo definitivamente por 26-23. Con esta derrota el Lobas Global Atac Oviedo cede el liderato de División de Honor Oro, que hasta ahora ostentaba en solitario.
