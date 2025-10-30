La fuerza de Loida Zabala: récord en halterofilia en pleno tratamiento contra la metástasis

P. Pérez Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Loida Zabala no quiere dejarse nada por vivir. A sus 38 años, acaba de batir un nuevo récord de España en halterofolia paralímpica (parapowerlifting) y tiene claro que no piensa dejar de superarse pese a que recientemente tuvo que acudir a urgencias a causa del cáncer terminal que padece. Le dejó claro a los médicos que en esa ocasión no iba a quedarse ingresada porque la vida tenía otro destino para ella. «Perdone es que no quiero que me ingresen. Estoy aquí por petición de mi oncóloga, pero el domingo tengo que ir al mundial de Egipto», espetó. El esfuerzo, sin duda, mereció la pena y fue una semana después en El Cairo cuando la extremeña, que vivió durante nueve años en Oviedo para entrenar en el Club de Halterofilia San Mateo, levantó 105 kilos en la categoría de -67 kilos, un logro que ninguna deportista paralímpica nacional había alcanzado antes.

Pese a este impresionante resultado, Loida no se da por satisfecha. Su objetivo es entrar «entre las top 8 a nivel mundial» y en Egipto se quedó a solo dos kilos de llegar a esa clasificación. «Estoy tan cerca que haré todo lo posible», ha dicho en su cuenta de Instagram, aunque ha reconocido que su primer hándicap es «sobrevivir a 2028». «No me voy a rendir y voy a seguir entrenando al máximo», contaba a sus seguidores desde Egipto.

Loida no pretende ser ejemplo de nada, pero su tenacidad y constancia es, cuando menos, inspiradora. «Sé que hay personas que no me comprenden, y siento ser así (...), pero ¿cómo debes actuar si tienes un cáncer incurable y tienes muchos ataques epilépticos por la metástasis? Mi forma de ser, ocurra lo que ocurra, me empuja a cumplir mis sueños, a disfrutar de la vida que me quede», reflexiona en una de sus múltiples publicaciones de Instagram donde cuenta la evolución de la enfermedad que le diagnosticaron hace dos años.

La deportista convive desde octubre de 2023 con un cáncer de pulmón ALK en estadio IV, que se diseminó al cerebro, hígado, riñón, bazo, vesícula biliar y suprarrenales. En total, le hallaron nueve masas tumorales. El tratamiento médico que está siguiendo ha permitido que hayan desaparecido en todos los órganos excepto en pulmón y cerebro. «Es un cáncer que no tiene cura, el tratamiento es para sobrevivir el máximo de tiempo posible y con la mejor calidad de vida posible», cuenta en su página web, donde habla sobre los logros de su carrera deportiva y difunde información de su fundación, creada para guiar a quienes, como ella, quieran practicar parapowerlifting.

Para practicar su deporte solo necesita técnica y mucha fuerza en los brazos. Por eso llevar en silla de ruedas desde los once años a causa de una mielitis transversa no supone un impedimento para que siga superándose. Aunque no es el único ejercicio que ha realizado a lo largo de su vida. El kárate y el baloncesto en su juventud darían paso al deporte que desde 2007 la tiene «completamente enganchada» y que la ha llevado a los Juegos de Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 y París 2024, con diploma paralímpico en los cuatro primeros.

Un perro, otro sueño cumplido

El último sueño que ha cumplido Loida ha llegado gracias a 'Tara', la perra que ha adoptado recientemente. «Siempre he tenido la ilusión de adoptar un/a perrito/a y el cáncer me ha enseñado que, si quieres hacer algo, lo hagas ya, porque sí, el tiempo pasa muy rápido y el mañana siempre será tarde. No os voy a engañar, me daba miedo «irme» antes que ella, pero vivo con otra persona que también ha tenido siempre este sueño y, si yo «me fuera» antes, ellos no se quedarán solos, compañía mutua», explicaba en un post en su cuenta de Instagram.