José Luis González Gijón Domingo, 1 de junio 2025, 02:00

El Telecable no se cansa de ganar. El conjunto fabril dejó ayer resuelta la OK Liga después de imponerse con solvencia al Raxoi en el Pabellón de Vite, en Santiago de Compostela, en lo que fue un partido de trámite para las jugadoras de Natasha Lee. El equipo gijonés contaba con la oportunidad de cerrar la competición liguera consiguiendo un triunfo y lo hizo sin miramientos, con la misma solvencia de siempre. Otra liga, y ya van cinco, para un equipo que año a año sigue haciendo historia. «Este equipo no tiene techo, vamos a seguir creciendo», manifestaba Natasha Lee, líder del bloque desde el banquillo, la término del partido y aún con la euforia de la victoria en el cuerpo.

Arropadas por un buen número de seguidores saltó el Telecable a la pista. Desde la grada se oían los gritos de ánimo a las gijonesas muy por encima de los de la hinchada local, que vio cómo un equipo de mucho más empaque pasó por encima del colista de la categoría. No tardó el conjunto fabril en disipar los posibles nervios. Una asistencia de Sara Roces sirvió para que Nuria Almeida abriera el marcador. La capitana, Sara Lolo, que este año se despide del hockey sobre patines profesional, hizo el segundo tanto batiendo a un Raxoi que se conformaba con tratar de que la sangría de goles no fuera excesiva. Antes del descanso, Ainara Anido puso el 0-3, con el equipo ya sumido en muchas rotaciones.

El paso por vestuarios cambió poco el partido. El Telecable seguía dominando el juego, con u Raxoi que intentaba frenar los continuos ataques de las gijonesas. Ya en los primeros minutos el conjunto fabril hizo dos nuevos tantos, cerrando definitivamente el partido. Sara Roces y Marta Piquero fueron las autoras. Completaron la lista Ainara Anido y Ana Catarina. Solo Uxía fue capaz de batir la portería del Telecable en el que fue su primer tanto en la OK Liga, muy celebrado por sus compañeras.

La victoria de ayer del Telecable supone una nueva muesca en el palmarés de un grupo que no tiene fin, pero al que le tocará reinventarse al término de esta temporada. La retirada de Sara Lolo y la marcha de Sara Roces suponen un desafío para una plantilla que tienen en estas dos jugadoras a dos de sus pilares.

Tan acostumbrados tienen a sus seguidores las jugadoras del Telecable a celebrar títulos que hay quien piensa que resulta hasta sencillo. Lo desmiente su capitana, Sara Lolo, consciente del esfuerzo y la constancia que hacen falta para poder llevarse un éxito como alzarse con la OK Liga. «Era una liga muy difícil. Cuando se planteó que fuera regular dijimos que iba a ser tremendo y así ha sido. Hemos sabido jugarla como nadie». Y es que el Telecable, al que le queda aún un partido en Mata Jove para festejar con toda su gente el éxito, solo ha cedido dos derrotas en todo el curso. Y fueron «contra rivales directos, a los que sacamos muchos puntos. Parece que no, pero esto es complicado, y más este año que hay despedidas y queríamos que todo saliera bien», reconoció Natasha Lee.

Sara Roces cree que el título ha sido «muy trabajado y merecido» y se queda con que es una «bonita manera de cerrar esta etapa». No obstante, las jugadoras del Telecable quieren más. Entre el 12 y el 15 de junio disputarán el último título de una temporada en la que también han logrado el subcampeonato de Europa, la Copa de la Reina. «Ganar la liga quiere decir que hemos estado al pie del cañón y súper bien durante muchos meses. En dos semanas tenemos la Copa de la Reina y hay que estar a tope para ir a por el último título de la temporada», afirmó antes de llegar a Mata Jove, donde un buen grupo de aficionados las recibió para festejar con ellas el título.

