La plata premia a una Asturias con mucho futuro

Las componentes de la Selección del Principado sub 18 de hockey hierba regresan del Campeonato de España celebrado este pasado fin de semana en ... Santander con una plata que es mucho decir ante el nivel de los competidores. Solo la potente y favorita Cataluña pudo con el equipo asturiano que vendió cara su derrota en la gran final, donde cedió por 2-0. Dos acciones de penalty-córner permitieron a las catalanas llevarse un sufrido triunfo.

El conjunto del Principado, integrando en su casi totalidad por jugadoras del Grupo de Cultura Covadonga, realizó una prometedora primera fase a pesar de llevarse una importante goleada en la segunda cita, precisamente ante Cataluña, que entonces venció por un inapelable 8-1. Asturias compensó la derrota con sendos triunfos ante la Comunidad Valenciana (3-0) y ante las anfitrionas, Cantabria, por un apurado marcador de 2-3. Euskadi, que había vencido en los tres partidos de la primera fase fue el rival en semifinales y ahí Asturias sorprendió logrando el billete para la final en la suerte de los 'shout-out' después de terminar 2-2 el tiempo reglamentario. Jugar la final ya era un éxito para un equipo compuesto por jugadoras que apuntan muy alto para devolver a Asturias a la cima de un deporte que gana adeptos en toda la región.

