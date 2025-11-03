El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El equipo femenino asturiano, con sus medallas, tras la entrega de premios. E. C.
Hockey sobre hierba

La plata premia a una Asturias con mucho futuro

El equipo sub 18 del Principado femenino cae derrotado en la final del Campeonato de España después de un torneo sobresaliente

J. A. G.

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las componentes de la Selección del Principado sub 18 de hockey hierba regresan del Campeonato de España celebrado este pasado fin de semana en ... Santander con una plata que es mucho decir ante el nivel de los competidores. Solo la potente y favorita Cataluña pudo con el equipo asturiano que vendió cara su derrota en la gran final, donde cedió por 2-0. Dos acciones de penalty-córner permitieron a las catalanas llevarse un sufrido triunfo.

