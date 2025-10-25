El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marta Piquero y Mariona celebran uno de los goles del conjunto gijonés. J. M. PARDO

Recital del Telecable Hockey Gijón ante el Alpicat

El equipo de Natasha Lee da buena cuenta del conjunto catalán con buen juego, intensidad y goles

C. T. T.

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:27

No ofreció duda alguna el Telecable Hockey en su compromiso de este sábado en Mata Jove ante el H. C. Alpicat (5-0). Las ... jugadoras de Natasha firmaron una partido completo, con todos los ingredientes, que hizo disfrutar a su público: buen juego, intensidad y goles.

