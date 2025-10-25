Recital del Telecable Hockey Gijón ante el Alpicat

No ofreció duda alguna el Telecable Hockey en su compromiso de este sábado en Mata Jove ante el H. C. Alpicat (5-0). Las ... jugadoras de Natasha firmaron una partido completo, con todos los ingredientes, que hizo disfrutar a su público: buen juego, intensidad y goles.

El conjunto gijonés saltó a la cancha con las ideas claras, lo que se tradujo en una presión asfixiante y un movimiento de bola con rapidez, lo que se tradujo rápidamente en resultados positivos. No había pasado un minuto de juego cuando una asistencia de Mariona Colomer era rematada a gol por Marta Piquero.

El marcador favorable para las asturianas no modificaba su táctica y continuaban sin dar respiro al Alpicat, que apenas inquietaba la portería defendida por Aine Pérez. La portera catalana nada podía hacer para detener el potente chut de Mariona Colomer y que suponía el 2-0.

Las rotaciones en el banquillo hacían que el ritmo de las fabriles no bajara y, aunque el cuadro catalán conseguía algún acercamiento de contraataque o disparo lejano, Aine Pérez se mostraba muy segura atajándolos. Así las cosas, en una buena internada de Ainara Anido, la delantera era derribada y ella misma se encargaba de lanzar la correspondiente falta directa, marcando el tercero para su equipo tras picar la bola y rematar por el aire. Además de la falta directa, la acción anterior había supuesto la tarjeta azul para Ona Moreno, por lo que el Telecable jugaría durante dos minutos con superioridad numérica, haciéndolo con muy buen criterio y anotando un nuevo gol, en este caso obra de Nuria Almeida, que dejaba el marcador en el 4-0 con el que se llegaría al descanso.

En la segunda mitad, volvió a ser el equipo de Natasha el que imponía su ley con ataques elaborados muy dinámicos y presionando en toda la pista, cercando nuevamente la portería catalana, aunque con menor éxito de cara al gol, pues en unas ocasiones el poste y en otras la portera evitaban que se incrementara la distancia en el marcador.

Tras el descanso, con el partido muy encarrilado para las locales, llegaba la mejor opción para recortar distancias para las catalanas al conseguir dos minutos de superioridad numérica tras la tarjeta azul mostrada a Nuria Almeida, pero no lograban superar la zona propuesta por las fabriles.

El quinto y definitivo gol lo anotaba Judith Cobián desde detrás de portería en un gesto de picardía. La victoria permite al Telecable escalar a la segunda plaza, aunque empatadas con dos equipos y a la espera del resultado entre el Vila-Sana y el Palau.