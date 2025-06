Sonrisas y lágrimas en el último compromiso liguero del Telecable

Probablemente el compromiso de este domingo, a partir de las 12.15 ante el Iman Serroukh Alcalá Hockey (dirigido por el colegiado Javier Álvarez Antuña), ... sea lo de menos para el Telecable Hockey. La temporada llega a su fin y ambos equipos afrontan este compromiso con todo decidido: el conjunto de Natasha Lee como campeón de Liga y el equipo madrileño con el descenso ya consumado. Lo de menos será, pues, el resultado final.

Quizás no traen a los aficionados tan de cabeza como algunos otros deportistas, pero no por ello dejan de sorprender sus hazañas. No una, ni dos, ni tres... El conjunto de La Calzada celebrará esta mañana con toda su afición el reciente título de campeones de la OK Liga. El conjunto más laureado de la historia del deporte del Principado ha vuelto a levantar su techo y quiere compartirlo con sus aficionados.

Además, el partido en el Pabellón de Mata Jove también servirá para despedir a varias jugadoras que han escrito esa historia dorada del club. Por una parte, la capitana Sara Lolo y la portera Vicky Novo han decidido colgar los patines después de una vida dedicada a esta disciplina. Por otra parte, Sara Roces abandona la disciplina del Telecable rumbo a Portugal. Concretamente, la próxima temporada defenderá la elástica del histórico Benfica. Y, por último, la portera chilena Fernanda Hidalgo ha decidido regresar, por motivos personas, a su país natal.

A la plantilla, una vez finalizada la OK Liga, solo le queda un compromiso más: la Copa de la Reina, que se disputará en Cerdanyola a partir del 12 de junio.