El Sporting Femenino cae en Lezama ante el filial del Athletic

El Sporting Femenino salió derrotado este domingo de su visita a las instalaciones de Lezama, donde cayó a manos de un Athletic de Bilbao ... B por 3-1. Las jugadoras rojiblancas aguantaron la primera hora de juego, pero, con el paso de los minutos, el filial vizcaíno apretó e hizo valer su condición de segundo clasificado y de claro aspirante al liderato y al ascenso directo de categoría.

Salió mejor el filial vizcaíno y Torrontegui tuvo la primera del partido con un disparo desviado. Posteriormente fue Nerea quien probó fortuna con un tiro lejano que despejó Alba Fuertes. Y la propia portera tuvo que volver a intervenir para evitar que Gurtubay hiciese el primer tanto del encuentro.

Intentó replicar el Sporting con una jugada en combinación entre Mariuca y Abril que despejó la defensa local.

Tras el paso por vestuarios, Ávila tuvo la primera oportunidad clara con un potente disparo que atrapó Zaira Vega, pero el encuentro se torció en apenas dos minutos. En el sesenta, Iraia adelantó al filial vizcaíno y el tanto no sentó bien a las gijonesas. Irati Martín no tardó en hacer el segundo gol de la tarde.

Andreu evitó el tercero bajo los palos pero, en el minuto 74, Torrontegui firmó el tercero para las locales. El Sporting reaccionó e Arratia protagonizó una buena jugada individual que finalizó con un disparó desde el borde del área que se fue ligeramente desviado de la portería del Athletic de Bilbao B. Poco después, en una acción a balón parado, probó suerte Abril con un remate de cabeza que se fue fuera.

Con el tiempo ya cumplido y tras una jugada a balón parado, Ana anotó el tanto del honor para el conjunto gijonés, que regresa a Mareo de vacío

El próximo fin de semana no habrá competición liguera, por lo que la próxima cita para las futbolistas gijonesas será ya dentro de dos semanas en la Escuela de Fútbol de Mareo. Allí se enfrentará al Racing Féminas. Un rival complicado que lucha actualmente por la zona alta de la clasificación.