El once inicial que se enfrentó este domingo al Athletic Club B. RSG

El Sporting Femenino cae en Lezama ante el filial del Athletic

Las rojiblancas aguantaron 60 minutos, pero acabaron cediendo ante el empuje del conjunto vasco

Álvaro Fernández

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

El Sporting Femenino salió derrotado este domingo de su visita a las instalaciones de Lezama, donde cayó a manos de un Athletic de Bilbao ... B por 3-1. Las jugadoras rojiblancas aguantaron la primera hora de juego, pero, con el paso de los minutos, el filial vizcaíno apretó e hizo valer su condición de segundo clasificado y de claro aspirante al liderato y al ascenso directo de categoría.

