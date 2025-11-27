El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen, de azul, junto a Dani Pich, de rojo, Mónica Azón y Jordi Sánchez, este jueves en aguas de Barcelona. C. L.

La surfista invidente Carmen López disputará el Mundial de Vela Inclusiva

La deportista asturiana se prepara en Barcelona para participar en la competición en Omán. «Es un nuevo reto y eso es superior a mí»

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:11

Es ciega de nacimiento, pero siempre ha hecho deporte. Patinaje artístico, gimnasia rítmica, equitación, snowboard, tiro con arco, surf y, ahora, vela. Carmen López ... ha construido un currículum deportivo desde un territorio al que muy pocos llegan: el de quien aprender a orientarse sin ver. «Las barreras te las vas a poner tú siempre, no te las tiene que poner nadie. Las cosas hay que probarlas. Yo hice cosas que parecían imposibles y para mí fueron posibles porque las quise hacer», asegura.

