La surfista invidente Carmen López disputará el Mundial de Vela Inclusiva

Es ciega de nacimiento, pero siempre ha hecho deporte. Patinaje artístico, gimnasia rítmica, equitación, snowboard, tiro con arco, surf y, ahora, vela. Carmen López ... ha construido un currículum deportivo desde un territorio al que muy pocos llegan: el de quien aprender a orientarse sin ver. «Las barreras te las vas a poner tú siempre, no te las tiene que poner nadie. Las cosas hay que probarlas. Yo hice cosas que parecían imposibles y para mí fueron posibles porque las quise hacer», asegura.

Carmen es un torbellino. Habla a toda velocidad. Se le escucha, al otro lado de la línea telefónica, cómo ríe e, incluso, uno llega a imaginarse como sonríe mientras habla. La ovetense nació con un galucoma congénito, Pero eso nunca la detuvo. Construyó su relación con el mundo a través del tacto, el oído y el equilibrio. «En el mar no soy la ciega», declara la deportista, que ha encontrado el medio dónde ser plenamente feliz gracias a su propio modo de interpretar las olas: «Cuando estoy en el agua siento que estoy dónde tengo que estar. En el agua soy Carmen y afuera, la ciega que surfea», repite con asiduidad.

Sin embargo, ahora afronta un nuevo desafío que le exige una suerte de adaptación deportiva, que obliga a anticipar escenarios, ajustar maniobras y leer un entorno que no siempre se anuncia con claridad. Tras años surfeando las olas, Carmen se adentra en la vela. Una disciplina que exige comprender la mar desde otra perspectiva: la del viento y la estrategia.

La campeona de surf adaptado afrontará desde el 3 a la 8 de diciembre, como parte del equipo que reprentará a la Federación Española de Vela, la primera edición del Campeonato del Mundo de Vela Inclusiva, que se disputará en Omán. «Yo hice vela una vez en mi vida, hace 20 años», reconoce. «Pero, bueno, creo que eso también me motivó. Es un nuevo reto y eso es superior a mí. Si me hubiera dicho que íbamos a cazar a Moby Dick, también hubiera contestado que sí», hace hincapié.

Todo ha ido muy rápido. Todo de la mano de Dani Pich. «Me llamó la semana pasada y me ofreció la oportunidad de ser su compañera en el Mundial. Fue todo muy de repente... Le dije 'Dani, me encanta la idea, pero déjame, por favor, pensarlo un poco'. Pero verme apoyada por mi madre, que me dijo 'te vas a arrepentir más de contestar no que de decir sí', mi marido, mi entrenador... Eso era fundamental», explica Carmen, que el miércoles viajó a Barcelona y este jueves se subió a la embarcación.

Dani Pich no es un desconocido en este mundo. Es ciego. Perdió la vista hace seis años, cuando era primer oficial de un buque de carga de gas natural licuado y, haciendo una revisión, un extintor le explotó en la cara. Casi le costó la vida. Pero aquello no le interpuso con la mar, que se refiere a Carmen como «una cañera» «No lo conocía», explica la asturiana. «Él había visto algo mío y se puso en contacto. Pero, entre mensajes y llamandas, he podido conocerlo un poco. Y bien. Lo está organizado él todo», añade. En principio, todavía no están repartidas las tareas a bordo, pero «posiblemente llevaré el timón, que es lo más sencillo, porque para la vela seguramente tendría que tener más conocimientos»:

El salto del surf a la vela es considerable. Si el primer se resuelve en segundo, la vela demanda una atención sostenida y un diálogo constante con la mar. Carmen y Dani no estarán solos en la embaración. Les acompañarán la regatista olímpica Mónica Azón y Jordi Sánchez. «Serán lo que lleven el tema de la estrategia y que nos echarán una mano», señala la ovetense, que tendrá tres jornadas para adaptarse –el domingo viajan para Omán–. «Pelearemos por lo máximo que se pueda, daremo todo lo mejor», añade la deportista, que tendrá su debut en la vela a partir del próximo día 3 tras un vuelo de unas siete horas, que trasladará al equipo de Barcelona a Omán. Más de 5.000 kilómetros de por medio.