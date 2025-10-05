El Telecable estrena la Liga con victoria

El Telecable llegaba a la primera jornada de Liga con el orgullo herido, después de caer en la semifinal de la Supercopa. Las jugadoras ... de Natasha Lee, vigentes campeonas del torneo regular, se quitaron la pena de encima con una trabajada victoria en la cancha de Las Rozas, un conjunto rocoso que se agarró al encuentro en la primera mitad, pero que se vio superado en la segunda ante el ritmo de las gijonesas.

El Telecable asumía el papel de favorito y no tardaba en hacerse con el control del juego tras el pitido inicial, transformando el primer gol a los tres minutos gracias al remate certero de María Igualada. El marcador favorable hacía pintar muy bien las cosas para el conjunto asturiano, pero su dominio en el juego no se veía premiado con más goles y las madrileñas, muy concentradas en defensa, lanzaban algunos contragolpes peligroso. En uno de los ataques Luana Álvarez igualaba el marcador. El tanto daba moral a las locales para seguir tuteando al Telecable H.C. y lograban llegar al final del primer periodo con empate a un gol.

En la segunda mitad, el Telecable metía una marcha más, poniendo en más apuros a la defensa madrileña, que nada podía hacer para evitar que las fabriles volvieran a adelantarse en el marcador, merced al gol de Ainara Anido. El juego de las de Natasha Lee era muy dinámico, aprovechando las grandes dimensiones de la pista madrileña. Las ocasiones se sucedían y en una de ellas se pitó un penalti que era transformado por Marta Piquero, que también fitmó el cuarto. El ritmo impuesto por el Telecable seguía siendo muy alto, evitando así la reacción de Las Rozas, llegando a continuación el 1-5 desde el stick de Nuria Almeida. Ambos conjuntos estaban ya muy cargados de faltas y el primero en llegar a la décima sería el Telecable, transformando en gol la consecuente falta directa la jugadora italiana Cristina Santochirico, maquillando así algo el resultado.