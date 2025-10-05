El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Marta Piquero fue una de las jugadoras más destacadas. J. M. PARDO
Hockey patines

El Telecable estrena la Liga con victoria

El equipo de Natasha Lee supo imponerse a un rocoso Las Rozas, que en la primera parte se agarró al encuentro, pero que en la segunda se vio superado

L. M.

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Telecable llegaba a la primera jornada de Liga con el orgullo herido, después de caer en la semifinal de la Supercopa. Las jugadoras ... de Natasha Lee, vigentes campeonas del torneo regular, se quitaron la pena de encima con una trabajada victoria en la cancha de Las Rozas, un conjunto rocoso que se agarró al encuentro en la primera mitad, pero que se vio superado en la segunda ante el ritmo de las gijonesas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  5. 5 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  7. 7 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  8. 8 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Telecable estrena la Liga con victoria

El Telecable estrena la Liga con victoria