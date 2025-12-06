Valioso punto del Sporting femenino ante el Racing Féminas

Tras el parón ligero por los compromisos de las diferentes selecciones nacionales, se reanudaba la competición para el Sporting Femenino en la Escuela de Fútbol ... de Mareo, donde las rojiblancas recibían a uno de los claros candidatos a pelear por los puestos altos de la clasificación en Segunda RFEF. Un choque que se saldó con un valioso empate para las de Sergio Nieto ante el Racing Féminas (1-1).

En los primeros minutos, el dominio fue rojiblanco, con una clara ocasión de Ávila que desbarató Ane. Pasaban los minutos y, justo antes del descanso, se adelantó el conjunto racinguista con una tanto de Jimena Cabrero. La delantera protagonizó una buena jugada personal en la que se zafó de todas y cada una de las rivales que le salían a su paso para conectar un disparo desde la frontal. La meta rojiblanca Fuertes despejó el chut de la atacante, pero el balón quedó muerto en el área y la propia Jimena fue la encargada de alojar el cuero en el fondo de las mallas.

Al comienzo del segundo periodo llegó el tanto local. Ávila provocó un penalti y la propia jugadora desde los once metros batía a la portera visitante para establecer el empate que a la postre sería definitivo. Tan solo un minuto después del gol rojiblanco se produjo la esperada reaparición de Antía Mayo. En el minuto 56, Granda dejaba su posición y la delantera ingresaba en el terreno de juego después de casi un año alejada de los terrenos de juego debido a una lesión en la rodilla izquierda que le afectó el ligamento cruzado anterior y el menisco lateral.

Ocasiones

A partir de ahí, el Racing lo intentó y la visitante Paula García probó fortuna con un lanzamiento desde fuera del área que se fue desviado. A continuación Claudia probó con disparo raso que salió rozando el palo. El conjunto sportinguista replicó con un remate de Ávila que atrapó sin problemas la portera cántabra Ane.

Con este empate las gijonesas alcanzan los 18 puntos y se sitúan en la quinta posición del Grupo I de la Segunda RFEF Futfem. Las de Sergio Nieto visitarán el próximo sábado, a las 17 horas, A Madroa, donde medirán sus fuerzas con el segundo clasificado: el Celta de Vigo. Un choque que será el último de la primera vuelta.