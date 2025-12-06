El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las rojiblancas hicieron frente a uno de los candidatos al ascenso en Mareo. ARNALDO GARCÍA

Valioso punto del Sporting femenino ante el Racing Féminas

Las rojiblancas lograron un empate ante un aspirante al ascenso como el equipo cántabro en el regreso de Antia

ÁLVARO FERNÁNDEZ

GIJÓN.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:44

Tras el parón ligero por los compromisos de las diferentes selecciones nacionales, se reanudaba la competición para el Sporting Femenino en la Escuela de Fútbol ... de Mareo, donde las rojiblancas recibían a uno de los claros candidatos a pelear por los puestos altos de la clasificación en Segunda RFEF. Un choque que se saldó con un valioso empate para las de Sergio Nieto ante el Racing Féminas (1-1).

