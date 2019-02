Derbi entre amigos en Tabiella Wisi y Rubén Alonso, excompañeros en ambos equipos, echan un pulso antes del partido. / MARIETA Wisi y Rubén Alonso, que llegarán justos al partido por molestias físicas, serán dos de los grandes protagonistas del Navarro-Avilés Stadium SANTY MENOR Viernes, 22 febrero 2019, 00:36

Ya no queda nada. En apenas dos días, el domingo, Tabiella acogerá el partido más esperado de la temporada, el encuentro de vuelta del derbi avilesino de Preferente entre Navarro y Avilés Stadium,que LA VOZ ofrecerá en directo a través de su web. Ambos equipos inmersos en una mala racha de resultados, el choque cobra más importancia si cabe, aunque todo hace indicar que se decidirá por pequeños detalles, teniendo en cuenta lo bien que se conocen jugadores y técnicos.

Más allá del trasvase de jugadores Santo Domingo-Tabiella que se dio en verano, prácticamente todos los jugadores de ambos equipos saben lo que es jugar juntos en algún momento de su carrera, aunque uno de los mejores ejemplos es la pareja Wisi-Rubén Alonso. Los avilesinos, delantero y defensa, jugaron juntos en el Navarro primero y en el Stadium después, logrando el año pasado un histórico ascenso sin perder ningún partido.

En la previa de un partido de los que valen más que tres puntos, ambos comparten un factor: llegan muy tocados físicamente y, aunque forzarán para jugar, no lo harán al ciento por ciento. Wisi tiene el menisco roto y lleva semanas jugando infiltrado, y Rubén se produjo un esguince de tobillo frente al Lenense que todavía le tiene renqueante.

Sin embargo, será difícil que los dos se pierdan el partido. «Depende del día, me duele más o menos», se resigna Wisi, que pasará por el quirófano al final de la temporada. «Si me opero ahora no podría jugar más, así que prefiero ayudar al equipo lo que pueda y en verano ya iremos viendo».

Por su parte, a Rubén le gustaría estar disponible porque «es un partido muy importante», pero «en el equipo somos muchos jugadores y la última palabra la tiene el entrenador. Si no estoy al cien por cien, entendería que jugara otro compañero». El polivalente defensor explica los motivos que le llevaron a dejar el Stadium en verano. «Teníamos un gran vestuario y se marcharon casi todos los jugadores, así que eso, unido a la llamada del Navarro, donde jugué desde pequeño y hasta juvenil del primer año, hizo que me decidiese por volver a Tabiella». Meses después, no se arrepiente de la decisión. «Estoy teniendo muchos minutos, el equipo está arriba y tenemos un gran vestuario, así que estoy disfrutando mucho».

La temporada de Wisi está siendo mucho más complicada por los problemas físicos. «Empecé la temporada lesionado y a los pocos partidos de reaparecer recaí, así que apenas he podido jugar a mi mejor nivel», lamenta. Aun así, sigue siendo uno de los principales bastiones de su equipo, que no se rinde en la lucha por el ascenso. «Cuando subí con el Tineo, a cinco jornadas del final estábamos a diez puntos del tercero. Ganamos los últimos cinco partidos, adelantamos a Muros y a Rayo Carbayín y acabamos subiendo, así que no vamos a renunciar a nada», adelanta.

Todo ello a pesar de que «en nuestro primer año en Preferente el objetivo era la permanencia. Esto es un proyecto a largo plazo, sobre todo ahora con la cantera, y tenemos claro que si no se sube este año lo intentaremos el siguiente», aunque su continuidad no es segura. «Dependerá de la rodilla, porque hoy en día lo primero es el trabajo». De cara al partido del domingo, «será especial, diferente, como en la primera vuelta, pero hay que estar tranquilos porque son tres puntos más». Lo mismo opina Rubén Alonso. «Tenemos que aprovechar nuestras armas. Será un partido igualado».