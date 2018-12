Una descarga de solidaridad en Cangas Los deportistas que participaron en el encuentro entre los que se encontraban Jorge Meré, Alberto Espeso, el piloto 'Cohete' Suárez además de Luis Pasamontes, en el centro. / TOÑO El extremo no pudo quedarse para la disputa del encuentro al iniciar hoy los entrenamientos con el Alavés del 'Pitu' El exciclista Luis Pasamontes y Jony reunieron a sus amigos en el tradicional partido benéfico VÍCTOR M. ROBLEDO CANGAS DEL NARCEA. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:32

El polideportivo de Cangas del Narcea se llenó por tercer año consecutivo para presenciar una cita convertida ya en un clásico del calendario navideño en Asturias. El exciclista Luis Pasamontes y el futbolista Jony Rodríguez tiraron de agenda telefónica para reclutar a sus amigos con un partido de fútbol sala como excusa. Por el parqué del pabellón desfilaron el exportero Esteban; los futbolistas Jorgé Meré y Alberto Espeso; los ciclistas Manuel Jorge Domínguez, Alicia González y Dani Viejo; el piloto Cohete Suárez; la atleta Verónica Pérez y la jugadora de rubgy Casandra Sylla junto a varios deportistas locales. También exhibieron sus dotes con el balón en los pies el cantante Mario Álvarez, de Operación Triunfo 2009; el 'youtuber' Elopi23 y los periodistas Miguel Lartategui y Marco Rodríguez. El resultado fue lo de menos, como siempre en estos casos.

El motivo de la convocatoria iba mucho más allá de pasar un buen rato jugando a fútbol. El dinero recaudado con los donativos y la venta de rifas se destinará a Juegaterapia, una asociación que trabaja con niños que padecen cáncer y dona videoconsolas para que puedan pasar la etapa de quimioterapia jugando. «Son fechas muy señaladas y aquí en Cangas siempre que hay posibilidades de organizar algo, intentamos solidarizarnos con alguna causa. Estamos muy contentos», explicó Luis Pasamontes, que se mostró muy agradecido con el equipo de colaboradores que han trabajado desinteresadamente en las últimas semanas para que el evento fuera un éxito.

Los actos arrancaron una hora antes del partido de fútbol sala con una exhibición de las escuelas deportivas de Cangas del Narcea. Las jóvenes promesas del ciclismo, el baloncesto, el fútbol y el patinaje dispusieron de diez minutos cada uno para darse a conocer ante sus vecinos y tomar su primer contacto con el pabellón en el que tal vez en un futuro no muy lejano terminen siguiendo los pasos de Pasamontes y Jony. Al descanso del partido hubo tiempo para los homenajes a varias personas vinculadas al deporte o a Cangas, como el masajista Tato Bernardino, del Movistar Team. «Fue una sorpresa, él no sabía nada. Detrás de gente como él hay muchos triunfos de deportistas y no se les ve. Hay que hacer entender a los niños que las cosas sin equipo no se consiguen», recalcó Pasamontes.

Tato fue el encargado de llevar a Cangas una de las piezas que más interés despertó en la rifa de material deportivo organizada en paralelo al partido: un maillot arco iris de Alejandro Valverde. Esteban se sumó donando unos guantes de portero, igual que hicieron otros de los deportistas participantes con su propio material.

La lástima fue la ausencia de Jony, que finalmente no pudo participar en el encuentro al tener que desplazarse para Vitoria ya que hoy tiene entrenamiento matinal bajo las órdenes del 'Pitu' Abelardo. El Alavés es el primer equipo en arrancar tras el parón navideño y Jony, que está demostrando una excelente forma en esta primera vuelta, ya tiene la cabeza en la alta competición. No obstante, ayer dejó un mensaje de vídeo agradeciendo a todos los presentes su participación en una cita tan especial.

Durante el partido hubo de todo: buenos goles, regates increíbles y también algún que otro fallo clamoroso que no fue tenido en cuenta por el público. Los deportistas se llevaron una gran ovación por su esfuerzo y recibieron muestras de cariño y admiración de los más jóvenes, que aprovecharon su presencia para pedirles fotos y autógrafos. «El polideportivo se llena cada año, es una fiesta. Todos los padres bajan a ver a sus hijos y es para ellos un día especial sentirse haciendo deporte ante tanto público», destacó Luis Pasamontes. Al término del partido, todos los participantes pudieron disfrutar de un pincheo gracias a la colaboración de los hosteleros de Cangas.

El balance de los organizadores no podía ser más satisfactorio al final de la jornada, tanto por el elenco de deportistas como por la acogida del público. «El promotor del partido, Alejandro 'Morrosco', nos propuso a Jony y a mí esta iniciativa hace tres años y en cada edición conseguimos que vengan más personas a participar. En próximas ediciones vendrán otros deportistas a los que les gustaría venir y no han podido aún por cuestiones de agenda», adelantó Pasamontes. Él y Jony prometen seguir goleando cada Navidad en Cangas. Siempre por una buena causa.